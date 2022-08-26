Покупаете холодильник для новой квартиры? Вот что нужно учесть

Если срок службы вашего холодильника подходит к концу или просто хотите оснастить свою кухню еще одним новым прибором, при покупке необходимо учитывать несколько факторов. Покупка холодильника – это не маленькая инвестиция, и сегодня на рынке представлены сотни моделей различных марок, дизайна и функций.

Следовательно, выбор холодильника, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, может быть утомительным и запутанным, особенно если вы покупаете его впервые. Чтобы двигаться в правильном направлении и сузить свой выбор, ознакомьтесь с этими советами, они пригодятся вам при покупке такого важного кухонного прибора. С широким ассортиментом холодильников можно ознакомиться здесь.

Учитывайте пространство, которым вы располагаете

Помимо размера помещения в квартире, в котором вы разместите свой новый холодильник, обратите внимание на дополнительные места со всех сторон. Это нужно для того, чтобы обеспечить приток воздуха и надлежащую вентиляцию прибора. Итак, возьмите рулетку, измерьте размеры и рассчитайте так, чтобы оставить не менее 2,5-3 см сверху, а также по бокам и не менее 5 см сзади.

Если вы не оставите достаточно места со всех сторон, холодильник будет нагреваться быстрее и включаться чаще, чем это необходимо при правильной установке. Это может привести к повреждению мотора, компрессора или увеличению потребления электроэнергии. Также не забывайте о других предметах на кухне, чтобы дверца вашего нового холодильника открывалась плавно.

Это может показаться удивительным, но некоторые люди забывают измерить кухонную дверь, через которую будет входить агрегат, так как она иногда может быть меньше стандартной. Поэтому, если у вас кухня отделена от столовой отдельной дверью, обратите внимание на ее размеры.

Типы холодильников – что предлагают производители

Существует несколько типов стандартных холодильников, которые вы можете приобрести в магазинах бытовой техники или в интернет-магазинах. Здесь мы рассмотрим четыре самых распространенных в нашей стране.

Классический холодильник без морозильной камеры

Если вам не нужно замораживать продукты, то лучшим выбором может стать небольшой холодильник без морозильной камеры. Обычно он используется для небольших квартир или студий. Однако его можно использовать и в больших семьях, если в доме уже есть морозильная камера или другой холодильник с морозильным отделением.

Комбинированный холодильник с морозильной камерой наверху

Эти модели сегодня стали традиционными, но и представлены в меньшем количестве. Морозильное отделение расположено сверху, оно обычно немного меньше по объему и не имеет выдвижного ящика. Цены на такие агрегаты обычно ниже, чем на агрегаты с нижним отделением.

Комбинированные холодильники с нижним морозильным отделением

Этот тип комбинированных холодильников обычно имеет немного большее морозильное отделение с выдвижными ящиками для сортировки продуктов для замораживания. Сам холодильник расположен в верхней половине, приподнятой на высоту морозильной камеры, что облегчает доступ к часто используемым продуктам, так что вам не придется нагибаться, чтобы взять, например, бутылку газированной воды или сока.

Модели с морозильной камерой внизу – самые распространенные и самые продаваемые в нашей стране. В ассортименте представлены модели многих известных брендов, таких как холодильники Gorenje, Lg, Bosch и многих других.

Холодильники Side-by-Side

В этих моделях разделение происходит вертикально, так что одна сторона занята холодильником, а другая – морозильником. Для тех, кто хочет иметь равное пространство для охлаждения и замораживания продуктов, холодильники Side-by-Side являются правильным выбором.

Помимо этих основных типов, в магазинах бытовой техники можно найти и другие модели, например, с французскими дверями, встроенные или специализированные (например, холодильники для охлаждения вина или других напитков).

Вместимость холодильника

Если вы не ограничены в пространстве, можете принять во внимание вместимость, исходя из объема покупаемого устройства. Объем холодильника измеряется в литрах, и в продаже есть модели с разной вместимостью.

В зависимости от количества членов семьи или от того, как часто вы готовите, выберите тот холодильник, который соответствует вашим потребностям. Если вы живете в семье из трех-четырех человек, то вам, скорее всего, будет достаточно холодильника объемом 200-250 литров. А если в вашей семье пять и более человек, то вам понадобится устройство объемом не менее 300 литров. Однако если вы одиноки или часто обедаете вне дома, вам будет достаточно холодильника объемом 100-150 литров.

Разумеется, чем больше объем, тем выше цена холодильника.

Энергоэффективность и классы

Если вы планируете долгую жизнь и хотите сэкономить деньги или жить экологично, выбирайте холодильник с максимально возможным классом энергопотребления (A +++). Более высокий энергетический класс означает, что устройство имеет лучшую изоляцию и новейшую технологию системы охлаждения, а значит счета за электроэнергию будут значительно ниже каждый год. Высокая энергоэффективность обычно влечет за собой несколько более высокую цену за прибор, но, поверьте, вложенные вами деньги окупятся очень быстро.

Технология охлаждения

Наконец, стоит обратить внимание на технологию охлаждения. В зависимости от технологии, холодильники бывают самозамораживающиеся, с ручным и капельным размораживанием. Мы рекомендуем выбирать холодильники с технологией No Frost или Neo Frost, поскольку вам не придется ждать, пока лед растает в морозильной камере, чтобы очистить ее.

Эти технологии охлаждения предотвращают образование льда на стенках ящика в морозильной камере, а также на продуктах. Neo Frost – это передовая технология, которая имеет две специальные системы охлаждения. Первая для морозильной камеры, другая – для холодильника, чтобы запахи не смешивались, что также увеличивает скорость охлаждения.

Тем, кто заботится о каждой детали, следует обратить внимание на уровень шума, производимого мотором прибора, а также на цвет, чтобы холодильник лучше сочетался с другими элементами кухни.