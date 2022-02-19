Покупатели начали отказываться от российской нефти из-за угрозы санкций

Покупатели российской нефти в Азии и Европе, обеспокоенные эскалацией вокруг Украины, начинают пересматривать планы и откладывают покупки партий, опасаясь оказаться в капкане санкций, если начнется война.

Российский сорт Urals в Европе резко подешевел относительно других марок и сейчас продается с максимальной скидкой за последние два года: каждый баррель стоит почти на 4 доллара дешевле Brent.

В начале года ситуация была противоположной: отдельные партии продавались с «наценкой» к Brent. Но в феврале, когда Россия перебросила к Украине половину сухопутной армии, а страны Запада начали эвакуировать из страны дипломатов и граждан, котировки покатались вниз.

«Трейдеры сомневаются, стоит ли связываться с Urals ввиду неопределенности», — констатирует главный стратег ING по сырьевым рынкам Уоррен Паттерсон.

Поэтому Urals смотрится «значительно слабее», других сортов, указывает он. Партии нигерийской Bonny Light и американской US Bakken на этой неделе продавались дороже 100 долларов и с премией к Brent, хотя в прошлом торговались со скидкой, следует из данных Platts.

Европа остается главным рынком сбыта российской нефти, получая около 2,5 млн баррелей в день (48%). Но и в Азии покупатели близко к сердцу воспринимают происходящее.

Нефтетрейдеры, закупавшие российские сорта ESPO и Sokol с Дальнего Востока, все больше беспокоятся, что пострадают от торговых ограничений, если Россия окажется под санкциями, рассказали Bloomberg представители компаний.

По словам трейдеров, хотя сценарий войны рассматривается как менее вероятный, чем деэскалация, участники рынка начинают пересматривать планы закупок у России на апрель, выбирая как альтернативу саудовскую нефть или сорта из ОАЭ. Несколько покупателей в Европе сообщили, что также предпочитают подождать, чем закончится ситуация с Украиной.

«Рынок безусловно пока не поверил, что напряженность позади, — отмечает Паттерсон. — Премии за риск, заложенные в цены, остаются высокими, в то время как Запад ставит под сомнения декларации России об отводе войск».

Источник: nigroll.com

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