Покупательные настроения украинцев пошли на спад в феврале

Статистика посещаемости ведущих торговых площадок недвусмысленно свидетельствует о том, что покупательные настроения украинцев пошли на спад. Суммарная аудитория топовых маркетплейсов в январе уменьшилась на 8%, при этом подавляющее большинство сайтов испытали снижение посещаемости.

В основе рейтинга лежат данные компании Similarweb, которая предоставляет услуги веб-аналитики, глубокого анализа данных и бизнес аналитики для международных корпораций. Топ украинских маркетплейсов декабря 2021 включил в себя более 20 торговых интернет-площадок, а также системы сравнения цен, которые дают возможность посетителю выбрать лучшее предложение и сделать заказ у одного из партнеров прайс-агрегатора. Рейтинг выстроен на основе доли украинской аудитории данных ресурсов.

Вот, как выглядела первая десятка торговых площадок в январе:

На диаграмме указана статистика сразу за два месяца (декабрь и январь), что позволяет наглядно оценить динамику посещаемости ресурсов. Для всей десятки лидеров в последний месяц она оказалась отрицательной.

Можно заметить, что наименьшее снижение месячной аудитории испытал сайт OLX.ua: -0,17%. Это позволило ему твердо удержать первую позицию, по сравнению с ближайшими конкурентами Rozetka.ua и Prom.ua, которые потеряли значительно больше: -9% и -5%, соответственно.

Для сравнения: больше всех из десятки лидеров потерял в посещаемости Shafa.ua (-17,8%). Allo.ua и Bigl.ua потеряли по -9% Hotline.ua -8%.

В целом, несмотря на всеобщее снижение посещаемости, состав Топ-10 не претерпел серьезных изменений, однако модный супермаркет Kasta.ua потерял сразу -72% аудитории, выбыл на 13-е место и уступил место детской барахолке Kidstaff.ua (-12,8%).

Если взглянуть, какие торговые площадки показали рост, относительно собственной посещаемости за предыдущий период, можно заметить, что абсолютным лидером здесь оказался сайт Agro-market.net (+49,5%), за ним следуют Skidka.ua (+32%) и Boo.ua (23%).

Все остальные участники рейтинга показали отрицательную динамику посещаемости за месяц. Причем, больше всех потерял уже упомянутый Kasta.ua (-72%).

Общие выводы, которые напрашиваются, исходя из графика: повышенным спросом у сограждан за последний месяц начали пользоваться покупки, которые помогают экономить (Skidka.ua, Boo.ua), а также садово-огородные товары. Вместе с тем, хуже всего украинцы интересовались покупкой одежды (Kasta.ua, Lamoda.ua, Klubok.com)

Полный список участников рейтинга:

*В колонке «Домен» зеленым цветом выделены сайты, позиция которых в рейтинге выросла, а розовым – понизилась, в сравнении с ноябрем.

**В колонке «Посещаемость, Украина» зеленым и розовым цветами выделена посещаемость этих сайтов, в сравнении с предыдущим месяцем.

***Цифры приведены в миллионах уникальных посетителей.

Источник: internetua.com

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