Покупка автомобилей из Европы: на что обратить внимание

Стоимость подержанных автомобилей в Европе значительно ниже, чем в Украине. Из Польши или Литвы можно пригнать немного подержанный автомобиль в практически идеальном состоянии всего за несколько тысяч долларов.

Поэтому покупка автомобиля из Европы – оптимальное решение для тех, кто хочет купить качественную машину и при этом сэкономить. Однако при совершении такой сделки необходимо учесть определенные нюансы, как с состоянием самой машины, так и с ее растаможкой для использования на территории Украины.

Алгоритм действий

Покупку машины необходимо начать с определения собственного бюджета, а также пожеланий касательно марки, модели, объема двигателя, состояния, начинки, дополнительных функций. Человек, который точно знает, чего он хочет, имеет больше шансов приобрести качественный и надежный автомобиль.

После чего необходимо выбрать способ покупки автомобиля. Можно самостоятельно отправиться на автомобильные рынки Европейского союза или купить автомобиль через посредников, которые не только предоставляют полную информацию о транспортном средстве, но и помогут в оформлении документов и его пригоне.

Первый вариант потребует знания языка, законов зарубежной страны и свободного времени. Кроме того, самому желательно разбираться в автомобилях и уметь на глаз определять все его недостатки. Если обратиться к посреднику, придется заплатить дополнительные средства за покупку, доставку и оформление.

Алгоритм при самостоятельной покупке автомобиля из Европы:

1. Выбор автомобиля. Стоит рассмотреть предложения в Польше, Эстонии, Латвии, Германии, а также других государствах ЕС.

2 .Покупка. Покупка машины в этом процессе – самый простой этап. Процедура покупки занимает несколько минут. Для этого нужен паспорт, идентификационный код.

3. Снятие с учета. За снятие с учета и утилизацию старых номеров необходимо заплатить порядка 50-100 евро. После этого в обязательном порядке оформляется страховка на 10 дней, действующая на территории Евросоюза и Украины. Ее стоимость составляет порядка 50 евро.

4. Дорога в Украину на авто из Европы. Маршрут рекомендуется продумать заранее. Если путь неблизкий, лучше забронировать место в гостинице для ночевки. В Европе штрафы за нарушения ПДД огромны, поэтому необходимо всегда ездить с включенными фарами, соблюдать скоростной режим.

5. Пересечение границы. Рекомендуется договориться с сопровождающим лицом, который предварительно внесет все платежи предоплаты растаможки.

6. Въезд на территорию Украины. Самые большие проблемы покупки автомобиля в Европе возникают уже при пересечении границы Украины. Для начала нужно заплатить въездную пошлину в размере 10 евро. Если все документы были подготовлены заранее, процесс декларации автомобиля занимает не очень много времени. На таможне нет информации, примеров заполненных бланков и желающих хоть чем-то помочь. Если каких-то документов для декларации машины не хватает, ее придется ставить на платную стоянку и возвращаться в Украину или в страну, где она была куплена. После заполнения документов останется ждать своей очереди, которая может подойти через несколько часов или даже дней.

7. Сертификация и растаможка. Стоимость будет зависеть от оценки автомобиля, года его выпуска и пробега. Расмаможку необходимо сделать в течение 90 дней после пригона машины в страну, иначе про льготные тарифы можно забыть.

Стоимость купленного в Европе автомобиля со всеми сборами, налогами и дополнительными расходами все равно получится минимум в полтора раза ниже, чем при покупке аналогичной машины в Украине.

Советы по выбору машины из Европы

Самый простой и эффективный способ оценить состояние подержанного автомобиля – самостоятельно выполнить его осмотр. При этом нужно обращать внимание на такие детали:

1.Крашеные детали. Основная причина покраски отдельных деталей автомобиля – ДТП. Это уже причина отказаться от ее покупки, если продавец не сделает хорошую скидку.

2.Равномерность зазоров. У качественной машины, которая никогда не участвовала в ДТП, размеры всех зазоров должны быть идентичны.

3.Состояние салона. Рекомендуется отодвинуть ковровое покрытие, чтобы определить нет ли очагов скопления влаги. Если есть следы плесени и грибка, машина могла побывать под водой, что в дальнейшем приведет к коррозии.

4. Электрика. Современные автомобили оборудованы различной электроникой, начиная климатической станцией и заканчивая датчиками света и температуры. Поэтому нужно проверить работоспособность всех систем.

5. Дизельный двигатель. Он обладает надежностью и экономичностью, но в старых машинах его обслуживание может обходиться недешево.

Технический осмотр двигателя и ходовой части автомобиля следует доверить профессионалам. Данная процедура стоит денег. Поэтому рекомендуется сначала самостоятельно выбрать машину по вышеперечисленным критериям и только потом отправляться на станцию.

Актуальные версии "законов о евробляхах" находятся здесь: Закон 8488, Закон 8487.

Вот что думают о новом законе о растаможке европейских автомобилей Президент Украины Зеленский и его команда: