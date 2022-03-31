Поліція Харківщини проводить рейди по контролю цін на товари першої необхідності

На Харківщині поліцейські спільно з представниками місцевої влади контролюють ціни на товари першої необхідності, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на товари, поліцейські відділення поліції № 1 Лозівського РВП спільно з представниками Первомайської міської ради щоденно проводять перевірки щодо дотримання постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 223 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548».

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