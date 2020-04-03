Половина предпринимателей могут продержаться в условиях карантина не больше месяца — опрос

Результаты опроса демонстрируют необходимость внедрения радикальных мер со стороны власти на поддержку экономики, таких как временное освобождение от уплаты налогов бизнеса

Почти 30% предпринимателей уже вынужденно прекратили свою деятельность из-за карантина, а 48% опрошенных уверены, что ограничения нужно ослаблять. Об этом говорится в исследовании Союза украинских предпринимателей, который был проведен с целью выяснить, как предприниматели оценивают влияние пандемии на собственные компании и украинскую экономику.

В исследовании отмечается, что микро-, малые и средние предприятия составляют большую часть в структуре СУП. Именно эти предприятия переживут кризис особенно болезненно любого сценария, поэтому, в первую очередь, результаты исследования представляют мнение наиболее уязвимых представителей бизнеса. Также был опрошен бизнес в различных регионах страны.

Отношение к продлению карантина в Украине до 24 апреля среди предпринимателей в большей степени негативное (42% владельцев бизнеса), 30% — пока не определились. Лишь каждый четвертый считает продление ограничительных мер необходимым в период распространения пандемии.

При этом 48% предпринимателей считают необходимым ослабить ограничительные мероприятия (карантин только для пожилых людей или тех, которые имеют слабый иммунитет), 33% считают, что лучше рассматривать индивидуальный подход к конкретной территории. Лишь 1% респондентов выступают за полное прекращение карантина.

Как бизнес работает в период карантина

Почти 60% владельцев бизнеса продолжают свою деятельность при ограничениях (это преимущественно большой и средний бизнес), еще 29% — прекратили работу (характерно для микробизнеса).

При этом, 51% предприятий способны продержаться всего 1 месяц, а каждый четвертый бизнес — выдержать 2-3 месяца работы в условиях карантина и не обанкротиться. Уже 6% предпринимателей полностью закрыли бизнес (преимущественно микро- и малый бизнес). Только 3% респондентов указывают, что их бизнес сможет работать длительное время при наличии необходимых условий (арендные каникулы, удаленный доступ для сотрудников, пересмотр бизнес-модели).

Доходы и сокращения

Треть владельцев бизнеса (преимущественно микробизнес), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина (12 марта). Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников. Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом и уже были вынуждены сократить от 10 до 25% работников. Потери доходов крупных предприятий составляют 10-25%, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

Чего хочет бизнес от властей

От государственной власти предприниматели ожидают, в первую очередь, финансовой поддержки. 29% владельцев бизнеса считают, что она должна осуществляться в форме временного освобождения от уплаты налогов или, по крайней мере, в их существенном снижении (налоговые каникулы, временная отмена ЕСВ, НДФЛ). В то же время, в недавно принятых "антикризисных" законах на поддержку экономики №3275 и подписанном №533-их соответствующие предложения бизнеса не были учтены. Сегодня СУП призывает власти освободить от уплаты ЕСВ и НДФЛ до конца года все бизнесы, не сокращать персонал в условиях простоя производства. Цель этой инициативы — не сэкономить на фонде оплаты труда, а дать возможность работодателям удержать рабочие места в период существующего кризиса.

По расчетам Союза, в случае отмены ЕСВ и НДФЛ для отдельных видов деятельности, правительство сможет финансово поддержать почти два миллиона своих граждан (1408,2 тысяч занятых у юридических лиц и 546,5 тысяч в ФЛП). Еще 9% предпринимателей (в основном, мелкие) ожидают уменьшения размеров арендной платы. Среди других ожидаемых шагов и предложений к власти также: компенсации потерь работодателям и работникам, государственные кредиты и госзаказ (по 5-6% соответственно).

Как показывают результаты опроса, украинские предприниматели оказались в сложных условиях для существования — мультипликационный эффект от распространения вируса в стране по разным сценариям приведет к 4-9% падения ВВП в этом году из-за закрытия бизнесов и существенные сокращения персонала. 42% опрошенных предпринимателей частично или полностью сократили свой штат, 63% — прогнозируют сокращение до конца карантина. Миллионы людей окажутся без работы, если бизнес не получит должной поддержки со стороны государства.

В связи с этим, кроме временной отмены ЕСВ и НДФЛ, в СУПе продолжают подчеркивать необходимость радикальных мер в поддержку бизнеса, в частности:

● освободить от налогообложения налогом на прибыль наиболее пострадавшие сферы: учреждения культуры (кинотеатры и т.д.), предприятия туристической сферы;

● предоставить всем работодателям возможность получить частичную помощь своих работников, если им сокращено время и объемы работы, в связи с предотвращением распространения пандемии;

● ввести мораторий на все проверки бизнеса до конца года, чтобы предприниматели имели возможность экономически "оправиться" от кризиса, а не заниматься администрированием.

Источник: delo.ua

Источник: Наталья Лошакова

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