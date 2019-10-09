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Польша подписала договор на строительство судоходного канала в обход России

Польша подписала договор на строительство судоходного канала в обход России

Власти Польши подписали контракт с подрядчиком для сооружения судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Церемония подписания соглашения состоялась в пятницу в городе Эльблонге.

Как сообщает Польское агентство печати, канал, который соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем и пройдет в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области, за 992 млн злотых (254 млн долл.) построит польско-бельгийский консорциум NDI i Besix.

Консорциум построит порт со стороны Гданьского залива, судоходный канал и систему шлюзов, а также создаст искусственный остров в Вислинском заливе.

Как утверждают в Варшаве, канал, пересекающий Балтийскую косу, будет построен в полном соответствии с законодательством Евросоюза и экологическими нормами. Российская сторона и экологи выступают против реализации проекта, которая, по их словам, нанесет вред природе.

Новый канал протяженностью 1,3 км и глубиной 5 м соединит Калининградский (Вислинский) залив с Гданьским заливом. Благодаря ему в морской порт Эльблонга смогут заходить суда длиной до 100 м, шириной до 20 м и осадкой до 4 м. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Польша подписала договор на строительство судоходного канала в обход России

В настоящее время суда попадают в Эльблонг через территориальные воды России. Строительство канала разблокирует развитие польского порта.

Польские власти аргументируют строительство второго собственного канала тем, что проект необходим для обеспечения национальной безопасности и экономических интересов страны. Среди экономических аргументов - развитие Эльблонга в крупный порт, сопоставимый по размерам с Гданьском и Щецином.

Стоимость строительства канала оценивается в 900 млн злотых (237 млн долл.). Министр по морским делам Польши Марек Гробарчик отметил, что страна намерена начать фактические работы во второй половине 2019 года и завершить строительство в 2022 году. В настоящее время проводится тендер на выбор подрядчика для первого этапа инвестиций.

Администрация порта Эльблонг намерена реализовать фидерную модель развития порта, организовав подвозку части грузов в крупные порты Польши (Гданьск и Гдыня). "Мы хотим быть так называемым фидерным портом. Во всем мире большие морские порты сотрудничают с сетью меньших портов, лежащих вблизи и которые используются для разгрузки контейнеровозов. Нашими клиентами являются польский, российский и немецкий бизнес. Большой интерес к нашему порту проявляют также украинцы и белорусы. Они хотят транспортировать свои товары через Эльблонг в Скандинавию", - заявлял ранее глава Администрации порта Эльблонг Аркадиуш Зглиньски.

Источник: elektrovesti.net

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Темы: польша

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