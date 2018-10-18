Польша подписала контракт на поставку газа из США на 20 лет

Энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год.

"На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи", - информировала польская компания в распространенном заявлении. Поставки будут осуществляться по формуле free on board.

Контракт с "Газпромом" "просто закончится"

Долгосрочный контракт на поставки в Польшу российского природного газа в 2022 году "просто закончится", заявил на пресс-конференции глава PGNiG Петр Возняк.

Касаясь подписанного на 20 лет контракта с США, Возняк напомнил, что в 2022 году завершается контракт с "восточным поставщиком". "Этот контракт просто закончится", - указал он, подчеркнув, что Польше придется найти альтернативу. По словам Возняка, поставки российского газа Польша намерена заместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

По утверждению Возняка, условия сотрудничества с США "намного лучше". По его мнению, Польше удастся покупать газ более чем на 20% дешевле, чем у "Газпрома".

"Мы не сказали в этом деле [покупки СПГ] последнее слово и будем объявлять о новых успехах", - указал Возняк. По его словам, импорт газа Польшей осуществляется на двух направлениях. Первое - 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе - СПГ. "Главные критерии - стабильность и конкурентоспособность", - подчеркнул он.

О поставках газа в Польшу

Польша потребляет в год 15 млрд куб. м газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке. Республика пользуется услугами альтернативных поставщиков, частично покрывая свои потребности в газе за счет немецкой биржи.

Среди возможных замен российским поставкам - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который по проекту должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

В 2017 году польская государственная нефтегазовая компания PGNiG провела переговоры по наращиванию импорта СПГ из США. После чего в страну пришли 13 судов с СПГ, в частности из США и Катара. Объем поставляемого в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%. Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров со сжиженным газом в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов.

Кроме российского газа, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский выступает за то, чтобы отказаться от закупок электроэнергии, выработанной российскими производителями.

От российского газа отказались ещё в 2015 году 15 стран Европы: Австрия, Албания, Болгария, Греция, Италия, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Сербия, Венгрия, Хорватия и Украина.

Так же в Германия начала внедрять экологическую политику в страну и благодаря этому меньше газа будет сжигаться в стране. Это значит что страна будет намного меньше импортировать российский газ.

Источник: elektrovesti.net

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