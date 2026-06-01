Польща випускатиме електромобілі під власною маркою

У Польщі у 2029 році планують випустити перші 100 тис. електромобілів власного виробництва. Для цього у місті Jaworzno мають збудувати новий завод повного циклу та центр розробок

Про це стало відомо під час пресконференції, на якій підписали угоду про фінансування проєкту, повідомляє Polske Radio.

У заході брали участь представники уряду Польщі, державних фондів та компанії ElectroMobility Poland. Вони повідомили, що на реалізацію проєкту планується спрямувати 4,5 млрд злотих із програми KPO. Також було оголошено про співпрацю з технологічним партнером Foxconn.

За словами учасників проєкту, завод у Jaworzno працюватиме як повноцінний виробничий майданчик для електромобілів, що постачатимуться не лише на польський, а й на європейські ринки. Виробництво включатиме всі ключові етапи — від зварювання кузовів і фарбування до фінального складання автомобілів і батарей. Окремо планується створення центру досліджень і розробок. Значну частину компонентів постачатимуть польські та європейські компанії.

Проєкт передбачає виробництво трьох моделей електромобілів, орієнтованих на найбільш масові сегменти — SUV, а також класи B і C.

Польща залишається базовим ринком, однак у перспективі автомобілі планується постачати на інші європейські ринки.

Окремо наголошується, що запуск нового бренду потребуватиме створення повної інфраструктури — від маркетингу до сервісного обслуговування. Продажі планується нарощувати поступово, із виходом на повну виробничу потужність у межах приблизно двох років після запуску.

Міністерка клімату та довкілля Польщі Пауліна Геник-Кльоска заявила, що проєкт електромобільності пройшов складний етап підготовки, який тривав близько двох років. За її словами, початковий графік був нереалістичним: він не враховував відсутність завершених переговорів із технологічним партнером і фактичну відсутність готового продукту. Проєкт був змушений пройти перегляд моделі фінансування, узгодження з Європейською комісією та формування нового реалістичного графіка реалізації.

У межах проєкту Польща планує створити близько 70% локалізації виробництва компонентів у межах країни та ЄС. Це, за словами учасників ініціативи, має зміцнити промислову базу та ланцюги постачання.

Окремо підкреслюється, що хаб електромобільності стане майданчиком для розвитку компетенцій інженерів і спеціалістів у сфері нових технологій. Паралельно в Польщі розвиватиметься і водневий сектор — зокрема проєкт Power Up Hydrotech, який займатиметься виробництвом водневих паливних елементів і генераторів.

Технологічний партнер проєкту — Foxconn — забезпечуватиме передачу технологій і участь у створенні виробництва повного циклу в Jaworzno.

Йдеться про будівництво зварювальних, фарбувальних і складальних цехів, а також виробництво частини компонентів батарей. У перспективі планується створення R&D-центру, де розроблятимуться нові покоління електромобілів. Особливий акцент робиться на розвитку технологій майбутнього — штучного інтелекту, систем зв’язку між автомобілями (connectivity) та технологій V2X.

За даними учасників проєкту, в Польщі вже працює близько 12 тисяч зарядних станцій, з яких приблизно 5 тисяч — швидкі. Інфраструктура продовжує активно розширюватися, і до 2029 року доступ до зарядної мережі має суттєво покращитися. Очікується, що разом із розвитком інфраструктури зростатиме і ринок електромобілів. У 2024–2025 роках у Польщі зафіксовано зростання продажів на рівні 161%. Минулого року було продано близько 44–45 тисяч нових електромобілів.

