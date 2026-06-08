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Помідори в Україні дешевшають через збільшення пропозиції

Помідори в Україні дешевшають через збільшення пропозиції

В Україні продовжується сезонне зниження цін на помідори. Збільшення пропозиції томатів із літніх теплиць та уповільнення продажів змусили виробників переглянути цінову політику, через що вартість продукції за тиждень знизилася в середньому на 15%.

Ціни на помідори в Україні

Початок масового надходження тепличних помідорів на ринок призвів до зниження цін практично в усіх регіонах країни. Водночас спроби тепличних господарств утримати попередній рівень цін негативно позначилися на темпах реалізації продукції. Через уповільнення продажів виробники були змушені переглянути цінову політику та знизити відпускні ціни.

Наразі великі тепличні комбінати реалізують помідори за ціною від 90 до 130 грн за кілограм, що в середньому на 15% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Експерти зазначають, що здешевлення томатів у червні є традиційним сезонним явищем, пов’язаним зі зростанням пропозиції на ринку. Водночас нинішні ціни залишаються значно вищими, ніж торік. Для порівняння, в аналогічний період 2025 року помідори в Україні коштували в середньому на 37% дешевше, а темпи зниження цін були більш відчутними.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:

● ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів​;

● ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів​;

● ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.

Джерело: delo.ua

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