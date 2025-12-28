Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 99

Понад 20% відео, які YouTube показує новим користувачам, — це низькоякісний контент, згенерований ШІ

Понад 20% відео, які YouTube показує новим користувачам, — це низькоякісний контент, згенерований ШІ

(https://www.theguardian.com/technology/2025/dec/27/more-than-20-of-videos-shown-to-new-youtube-users-are-ai-slop-study-finds)

Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження Kapwing.

Аналітики перевірили 15 тис. найпопулярніших YouTube-каналів у світі (топ-100 у кожній країні) і з’ясували: контент у 278 з них повністю складається з так званого AI-slop. Раніше видання писало, що майже 10% найшвидше зростаючих каналів на платформі у 2025 мають ШІ-відео.

За словами дослідників, значна частина творців AI-slop походить із країн із середнім рівнем доходів — зокрема України, Індії, Кенії, Нігерії та В’єтнаму. Найбільша аудиторія цих каналів — в Іспанії, Єгипті, США та Бразилії.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/61765

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: інтернет

Читайте ещё:

Google решил вывезти из России все свои сервера
27.12.2025 09:37    141
В окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути «тимчасовими заходами»
26.12.2025 08:54    117
Загалом в світі хакери вкрали понад 2,7 мільярда доларів криптовалюти у 2025 році
26.12.2025 08:03    93
Виплати за “вподобайки” в інтернеті: шахраї ошукали мешканців Миколаївщини на 300 тисяч
25.12.2025 08:16    114
російські дипломати як інструмент гібридної агресії
24.12.2025 08:21    121
Кібератака паралізувала поштову службу Франції напередодні Різдва, заблокувавши доставку та онлайн-платежі
24.12.2025 08:05    104
Google навчила ШІ визначати, чи створені фото та відео її ж моделями
21.12.2025 10:40    170
Ніколи не робіть цього через Wi-Fi: Кіберполіція попереджає про шахраїв
21.12.2025 10:27    204
Facebook тестує стягнення плати за поширення посилань, цей крок може стати ударом для медіа - The Guardian
21.12.2025 08:44    141
Amazon виявив шпигуна з КНДР завдяки затримці у роботі клавіатури
21.12.2025 07:45    126
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 