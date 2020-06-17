Попит на антикризову державну підтримку бізнесу вже склав більше 1 млрд грн

Банки-партнери державної програми розвитку мікро- та малих підприємств «Доступні кредити 5-7-9%» розпочали активний прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені Урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання). Інструменти доступні, буквально, третій тиждень, але закумульований банками-партнерами попит на них від українського бізнесу уже перевищив мільярд гривень (1 1123,23 мілн грн).

За минулий тиждень ці банки видали 34 нових кредити на загальну суму 23,71 млн грн.

Загалом, станом на 15 червня 2020 року, вже видано 639 кредитів на загальну суму 404,76 млн грн.

На минулому тижні до програми долучився АТ "Креді Агріколь Банк". Тож, відповідно, клієнти вже 16 банків України мають можливість отримати позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»: Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, АКБ «Львів», ПУМБ, КРЕДОБАНК, Альфа-Банк, Банк Альянс, ТАСКОМБАНК, Банк Восток, Полікомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, КБ «Глобус» та Креді Агріколь Банк. На цьому тижні Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє Програму, планує підписання відповідної угоди з АТ «ОТП Банк».

Нагадаємо, що першим кредит в рамках антикризового пакету програми отримав власник агровиробництва з Львівщини. Фермер зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 млн грн в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під 0% до кінця березня 2021 року.

Детальніше про можливості програми «Доступні кредити 5-7-9%» ви зможете дізнатися на сайті 5-7-9.gov.ua.

Источник: me.gov.ua

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