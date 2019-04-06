Попит на електрокари серед українців зріс на 71%

Попит на елеткромобілі продовжує зростати. За перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин, це на 71% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

При цьому, більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт.

Топ-5 електрокарів на українському ринку:

Лідером серед електрокарів в Україні залишається Nissan Leaf. Із січня до березня українські номери отримали 678 електромобілів цієї моделі.

На другому місці — Tesla Model S (107 електрокарів).

Третім за популярністю став BMW (87 електрокарів).

Четверте місце — Renault Zoe (66 електрокарів).

Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку — FIAT 500e (60 електрокарів).

Нагадаємо, що з 1 липня 2019 року на парковках має бути мінімум 5% місць для електрокарів.

Источник: elektrovesti.net

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