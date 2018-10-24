Порядок постачання газу для населення необхідно виправити, щоб гроші дійшли до держбюджету, а не розчинилися у посередників - Нафтогаз

НАК «Нафтогаз України» сподівається на виправлення порядку постачання газу для побутових споживачів, щоб унеможливити крадіжки газу та грошей посередниками та недобросовісними контрагентами.

На сьогодні газзбути, посередники між Нафтогазом та населенням, накопичили заборгованість у розмірі 19,5 млрд грн, а підприємства теплокомуненерго – 24,5 млрд грн. Крім того, борг облгазів перед Укртрансгазом на кінець вересня становить ще близько 26 млрд грн.

«Газзбути, ТКЕ та облгази вже накопичили перед нами борги на 2,5 млрд доларів. Вирішення проблеми цих неплатежів є критичним для нашої здатності виконувати свої зобов’язання перед державним бюджетом. Нам потрібен такий механізм реалізації газу, який не дозволить грошам розчинятись у повітрі чи осідати у кишенях посередників», — вважає голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Надходження від Нафтогазу до державного бюджету у 2019 році очікуються у сумі близько 130 млрд грн, включаючи дивіденди у розмірі 90% прибутку. Якщо поточна система розрахунків контрагентів за газ не буде змінена, Нафтогаз очікує, що у наступному році компанія матиме операційний дефіцит грошових коштів на суму близько 45 млрд грн. Це може зашкодити планам Нафтогазу з фінансування видобутку газу та модернізації газотранспортної системи, а також зробить плани уряду щодо надходжень до держбюджету нереалістичними.

«Неможливо ігнорувати проблему посередників і нерозрахунків з Нафтогазом, і одночасно планувати дохідну частину держбюджету так, нібито ця проблема вже вирішена. Ми сподіваємося на співпрацю з урядом та парламентом у найближчі тижні і впевнені, що можна знайти продуктивні рішення», — зазначив Андрій Коболєв.

Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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