Порошенко продает свой военный завод «Кузница на Рыбальском» Тигипко

Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко продают свои акции завода «Кузница на Рыбальском». Покупатель - главный акционер Группы «ТАС» Сергей Тигипко.

Об этом сперва сообщили два независимых источника, а затем подтвердили в пресс-службе "ТАС".

25 сентября года пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил о готовящейся продаже акций завода «Кузница на Рыбальском». Он сослался на сообщения самого завода:

«ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Prime Assets Capital» достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю. Сейчас участники сделки ждут разрешения Антимонопольного комитета Украины. В случае предоставления такого разрешения соглашение будет подписано. Сделку сопровождает известная аудиторская компания Ernst & Young». Других деталей Цеголко не сообщил.

По информации самой "ТАС", пакеты акций Порошенко и Кононенко (83 и 11,5% соответственно) покупает данная компания. Покупателя искали давно. Источники рассказывают, что на завод было четыре претендента: компании из Турции, Центральной Европы и две украинские. Кроме Тигипко, активами якобы интересовался харьковский олигарх Александр Ярославский.

В Ernst & Young эту сделку также не комментируют. В соответствие с политикой компании, информацию, касающуюся клиентов, предоставляют лишь в официальных пресс-релизах.

Как заключают подобные соглашения?

К аудиторской компании обращается продавец, она проводит аудит, пишет соответствующий отчет, который потом получают потенциальные претенденты.

Юристы могут реорганизовать компанию, исходя из профиля потенциального инвестора. Например, создать дополнительный холдинг или вывести за рамки структуры активы, которые продавец собирается оставить себе.

После этого ищут претендентов — напрямую или через инвестиционные банки. Формируют предварительный план заключения сделки и отбирают более узкий круг претендентов. Подписывают соглашение о неразглашении.

Далее покупателям предоставляют доступ к более полной информации об активе, который они хотят купить. По результатам кто-то из покупателей выходит из процесса, а другие предоставляют свои предложения по покупке актива.

Когда стороны подписывают документ с основными условиями соглашения, начинается работа над договором купли-продажи, а далее — закрытие сделки. До последнего дня всю информацию о возможной сделке держат в строгой секретности. А перед окончательным подписанием соглашения Антимонопольный комитет должен проверить соблюдение требований антимонопольного законодательства и дать согласие.

Что еще есть у Тигипко?

В 1998 году Сергей Тигипко основал финансово-промышленную компанию «ТАС». Он — один из крупнейших акционеров управляющей компании «ТАС».

Группа охватывает финансовый сектор. В него входят страховая группа «ТАС», VSБанк, Универсал Банк, Таскомбанк, Европейское агентство по возврату долгов и другие.

В промышленную группу входит Кременчугский сталелитейный завод, ПАО «Днепровагонмаш», ООО «Старк». Кроме того, в группу входят аптеки «ТАС», компания, производящая железобетонные и дорожные покрытия, и компания, которая работает на рынке биоэнергетики.

Что такое Prime Assets Capital?

В сентябре 2005 года Александр Зинченко обвинил тогдашнего секретаря СНБО Порошенко в коррупции и потребовал отделения бизнеса от власти.

В ответ Порошенко зарегистрировал в Госкомитете по ценным бумагам и фондовому рынку фонд «Петра Порошенко». Он передал во владение фонда свои акции корпорации «Укрпроминвест». В августе 2006 года фонд «Петра Порошенко» сменил название на Prime Assets Capital.

Что такое завод «Кузница на Рыбальском»?

В советское время завод назывался «Ленинская кузница». Он строит танкеры, несамоходные баржи, скоростные патрульные катера и тому подобное. После начала АТО предприятие осваивает производство новых разработок оборонного назначения.

С 2016 года, по решению правительства, завод имеет право на экспорт и импорт товаров военного назначения в интересах собственного производства до 1 января 2021 года.

В августе 2018 года членом наблюдательного совета завода стал сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — Игорь.

В 2016 году чистая прибыль завода по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 8,5 млн грн. В 2017 году завод увеличил прибыль в 2,2 раза — до 18,62 млн грн.

Зачем Порошенко продает завод?

Порошенко обещал продать свои активы еще в 2014 году. Все, кроме «5 канала». Через четыре года, за полгода до новых президентских выборов, активы президента остаются при нем. Причины разные. Инвестиционная компания Rothschild, которая отвечает за продажу Roshen, отчитывалась, что все претенденты отказались покупать кондитерскую компанию.

«Кузница на Рыбальском» — проблемный актив. Конкуренты не раз обвиняли Порошенко в том, что он обогащается на войне. В ноябре 2017 года деятельностью завода заинтересовалось Национальное антикоррупционное бюро. Детективы расследовали дело о закупке Государственной пограничной службой бронемашин по завышенным ценам. Они подсчитали, что вместо 4,7 млн за каждую единицу техники заплатили почти 15 млн.

Скандал с недвижимостью

24 канал напомнил, что 26 сентября пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко анонсировал будущую продажу завода "Кузница на Рыбальском".

Как выяснили в Bihus.Info перед этим заявлением, 14-16 августа более 60 тысяч квадратных метров недвижимости на Электриков, 26, где и находится "Кузница на Рыбацкой", было передано другому предприятию – ООО "Буд-Реновация". Об этом свидетельствуют официальные выписки из госреестра недвижимости.

Компания "Буд-реновация «основана три месяца назад самой ПАО» Кузница на Рыбальском", а ее конечными бенефициарами также является Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

Среди переданной недвижимости – цеха, склады и верфь. Судя по основаниям, указанным в выписке из реестра, имущество передано "Буд-Реновации" безвозмездно.

Стандартной практикой в такой ситуации является передача недвижимости в качестве вклада в уставный капитал вновь созданной компании, объясняет Святослав Кибец, руководитель департамента корпоративного права компании "Юримекс".

По информации из финансового отчета "Кузницы на Рыбацкой" за 2017 год, их основные средства оценивались в свыше 275 миллионов гривен, а инвестиционная недвижимость – в более чем 28 миллионов. В то же время уставный капитал фирмы "Буд-Реновация" составляет 6 миллионов гривен.

Завод «Кузня на Рыбальском» отрицает данную махинацию и утверждает, что его продадут покупателю как целостный имущественный комплекс.

Отмечается, что «Буд-Реновация» является обществом, единственным владельцем которого выступает завод «Кузня на Рыбальском», поэтому подлежит отчуждению вместе с ним. Кроме того, завершается возвращение (обратный выкуп) заводом «Кузня на Рыбальском» земельного участка у Центрального вокзала столицы.

Что говорит эксперт?

Завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит Порошенко и его соратнику Кононенко – успешное предприятие. Поэтому непонятно, зачем его продавать. Это может быть политической рекламой. Но завод имеет право отчуждать земельные участки.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

По его словам, "Кузница на Рыбальском" – частное предприятие, которое выполняет государственные оборонные заказы. Поэтому вправе отчуждать свои активы, в том числе и земельные участки. Тем более, если эта земля не имела значения для производственного процесса.

Вопрос о законности отчуждения, рассказывает эксперт может возникнуть в случае, если новые владельцы захотят изменить целевое назначение земли. Очевидно, она предназначена для ведения хозяйственной деятельности, а новый владелец вполне может быть связан либо с Порошенко, или с компанией-застройщиком. И тогда нужно будет изменить целевое назначение в случае, если планируется возводить жилой квартал. Такие инициативы, замечает Вигиринський, относительно "Кузницы на Рыбальском" были. А для этого надо провести решение на сессии Киевсовета.

"Ценность "Кузницы на Рыбальском" не столько в активах, сколько в твердых долговременных государственных контрактах, заключенных с Министерством обороны. Во время военного конфликта с Россией, когда наше государство нуждается в обеспечении военной техникой на продукцию предприятия есть спрос. И это предприятие потенциально будет загружено не менее десяти лет. Плюс оно имеет разрешение на экспорт продукции и по всей отчетности предприятие прибыльное", - отмечает Андрей Вигиринський.

Поэтому, по словам политолога, с точки зрения успешного бизнеса не понятно, зачем Порошенко и Кононенко его продавать. Хотя не факт, что владелец по сути изменится.

"Если "Кузню на Рыбальском" покупает Тигипко, то его давно называют карманным банкиром администрации президента. Он после банковского кризиса стянул на себя многие активы - те, которые надо было на кого-то вывести. Он покупает целые пакеты кредитных задолженностей Фонда гарантирования вкладов", – отмечает эксперт.

Поэтому, по мнению специалиста, вполне возможно, что продажа завода - политическая реклама Порошенко.

"Почему о продаже "Кузницы на Рыбальском" публично сообщает пресс-секретарь Порошенко? Это можно расценить, как выполнение предвыборных обещаний президента. По принципу: что мог, то продал. В частности прибыльную "Кузню на Рыбальском", хоть это и прибыльное предприятие. И "Рошен" продам, если вдруг стану президентом", -

– отметил Андрей Вигиринський.

Источники: Интерфакс-Украина, 24 канал, thebabel.net

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