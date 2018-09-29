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Порошенко: У меня нет бизнеса в России

Порошенко: У меня нет бизнеса в России

Президент Петр Порошенко заявляет, что не имеет и не может иметь бизнеса в России.

Об этом он заявил в субботу на открытии Х международного экономического форума в Харькове.

"У меня был бизнес в России до войны, но война все поменяла. И теперь я хочу, чтобы все услышали - у Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого другого", - сказал президент.

"Я не оправдываюсь, а наоборот, я напрямую обвиняю своих политических оппонентов в Украине в откровенной лжи, черном пиаре, подыгрывании российской пропаганде, очень хорошо скоординированной, в жажде любой ценой прийти к украинской власти", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что после аннексии Крыма Россия конфисковала у него Севастопольский морской завод.

"Де-факто его у меня нет, но оккупантам дарить его никто не собирается. И я каждый раз манифестирую это, внося это в свою электронную декларацию", - пояснил он.

"Отдельная история - Липецкая кондитерская фабрика. По приказу Путина она с первых дней войны была арестована. Для чего? Чтобы ее нельзя было ни продать, ни передать. Это технология. Он намеренно блокировал ее продажу, чтобы дать украинской оппозиции основания обвинять меня в наличии Липецкой фабрики. Оппозиция все поняла, но пас от Кремля приняла", - считает Порошенко.

Он подчеркнул, что Липецкая фабрика "Рошен" закрыта и не будет запущена.

"А относительно "Рошен", то еще в 2016 году я передал его в доверительную собственность Ротшильду, и сотни миллионов в год "Рошен" перечисляет на поддержку украинской армии", - сказал президент.

Порошенко также вспомнил, что на днях компания, которая управляет его активами, смогла договориться о продаже "Кузні на Рибальському".

"Поскольку это предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности государства... хочу в полной мере избежать конфликта интересов, поэтому пусть у него будет другой собственник. Но владелец должен быть отечественный", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что фонд "Прайм Эссетс Капитал", управляющий активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю.

Крупнейший акционер завода "Кузница на Рыбальском" - фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" Игоря Кононенко.

Как стало известно, группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".

СМИ сообщают, что перед продажей президентской "Кузни" из нее вывели недвижимость.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: порошенко

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