Портативные ноутбуки Lenovo: готовы к частым поездкам

Необходим легкий и тонкий ноутбук для работы на ходу? На официальном сайте Lenovo в Украине можно выбрать модель толщиной от 17,6 мм при весе 1,4 кг, с запасом автономности до 13 часов и технологией Rapid Charge (зарядка с 0 до 80% за 60 минут). Представлены конфигурации с твердотельным накопителем, устойчивым к тряске в дороге и потребляющим мало энергии. Лэптопы оснащены модулем Wi-Fi, веб-камерой и микрофоном — в любой момент можно подключиться к рабочему серверу, участвовать в онлайн-совещаниях.

Эффективная работа в любом месте

ThinkPad готов отправиться с владельцем хоть на полярную станцию. Модели легендарной линейки испытывают в соответствии со стандартом Министерства обороны США MIL-STD-810G на стабильное функционирование в запыленном помещении и под дождем, в мороз и зной. Крепкий корпус выдерживает удары и падения. Лэптоп не займет много места в рюкзаке и существенно не утяжелит его, а мощная «начинка» позволит открывать необходимое количество онлайн-документов и запускать ресурсоемкое ПО. Средства безопасного входа в систему не допустят посторонних, а корпоративную информацию надежно шифрует модуль TPM.

Защищенность, работоспособность даже в экстремальных для техники условиях и мультирежимность — все это о ThinkPad YOGA. Ноутбуки раскрываются на 360 градусов. В режимах «тент» и «стенд» можно провести презентацию, даже если на столе мало места или поверхность неровная. Где бы ни застало тебя вдохновение, режим «планшет» позволит с комфортом зарисовать идею — используй Full HD-экран с антибликовым покрытием как обычный лист блокнота.

Лэптопы серии V для малых и средних предприятий, как и все устройства Lenovo для бизнеса, надежные и защищенные. На сайте можно выбрать компактный ноутбук или замену настольного компьютера с диагональю экрана 17,3 дюйма, с «железом» для универсальных задач или запуска профессионального программного обеспечения.

Стильные, практичные и производительные ноутбуки ideapad подойдут для работы дома, устройства линейки удобно брать на аудиторные занятия.

Простое оформление заказа

Купить понравившийся лэптоп можно в один клик — достаточно оставить номер телефона, и менеджер сам перезвонит. К оплате принимаются наличные, банковские карты и безналичный расчет. Товар доставят в любой населенный пункт Украины.

Новости портала «Весь Харьков»