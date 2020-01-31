Пошлины на импорт топлива приведут к потере 13 млрд грн, — Укрметаллургпром и ФМУ

ГМК Украины, переживающий кризис, потеряет 300 млн грн из-за пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа

Украинские металлурги выступили против пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа. Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков и председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький направили совместное письмо премьер-министру Алексею Гончаруку и министру развития экономики Тимофею Милованову о недопустимости введения пошлины на импорт.

В письме, в частности, указано, что в январе 2020 года ПАО "Укртатнафта и АО "Укргаздобыча" обратились в Минэкономразвития с заявлением о проведении антисубсидионного расследования по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, в частности, из РФ. Конечной целью было внедрение соответствующей импортной пошлины.

Украинский горно-металлургический комплекс — один из крупнейших потребителей данной продукции. Его доля в общем потреблении страны — на уровне 7%. Затраты на топливо — составляющая себестоимости металлургической продукции. При этом, напоминают авторы письма, ГМК Украины обеспечивает почти 30% всех валютных поступлений, 12% ВВП и более 700 тысяч рабочих мест — с учетом смежных отраслей. Что суммарно дает 15 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней.

Однако, в настоящее время ситуация в ГМК крайне сложная. На мировом рынке стали усилились протекционизм и конкуренция, цены на продукции снизились до минимума. Тарифы же, напротив, возрастают, растут и затраты, конкурировать ценой становится все сложнее. "Достаточно сказать, что уровень производства стали в 2019 году оказался самым низким за всю историю независимой Украины, на сегодняшний день полностью остановлен Днепровский металлургический завод в городе Днепр, агломерационная фабрика Южного ГОКа, приостановлена часть основных мощностей Днепровского металлургического комбината в городе Каменское, практически на всех предприятиях отрасли наблюдается заметное снижение объемов производства", — говорится в письме.

В таких условиях повышение стоимости топлива еще больше повысит себестоимость продукции, увеличит расходную часть производства и ограничит возможности развития предприятий. По предварительной оценке, в случае введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, горно-металлургический комплекс Украины потеряет около 300 млн грн — вследствие удорожания топлива, сопутствующих услуг и материалов, себестоимость которых зависит от цен на горючее.

Также металлурги считают, что введение пошлины на импорт нефтепродуктов негативно скажется и на благосостоянии населения Украины, поскольку будет способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что, в свою очередь, будет иметь крайне негативные финансово-экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины.

Источник: delo.ua

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