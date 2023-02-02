Последняя "Королева небес" Boeing-747

В США прекратилось производство Boeing-747, пишет The New York Times. Легендарный самолет проиграл в топливной эффективности современным двухмоторным самолетам.

Одно из главных событий этого года для компании - выкатка последнего собранного самолёта Boeing 747.

Церемония передачи заказчику пройдёт завтра. Последняя "Королева небес" (Queen of the Skies), 1574-й построенный за 55 лет производства грузовой Boeing 747-8F получит авиакомпания Atlas Air.

В своих социальных сетях Boeing активно делится различными фото- и видеоматериалами.

В том числе и этим небольшим клипом.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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