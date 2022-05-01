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Последние резервы ЦБ РФ сгорают на китайском форексе: Юань рухнул рекордно с 1994 года

Последние резервы ЦБ РФ сгорают на китайском форексе: Юань рухнул рекордно с 1994 года

За апрель китайская валюта подешевела на 4%, стерев в пыль полтора года роста. Ее текущие значения - минимальные с ноября-2020.

Юани на 104 млрд долларов - единственная крупная часть резервов ЦБ, которая не попала под санкции.

52% ЗВР на 316 млрд долл в начале года были размещены в странах, присоединившихся к "аресту". Золото, которое хранится в России и составляет 20% ЗВР, попало под отдельные санкции.

Источник: facebook.com

Автор: Дмитрий Аннопольский

Новости портала «Весь Харьков»

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