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Последние резервы ЦБ РФ сгорают на китайском форексе: Юань рухнул рекордно с 1994 года
За апрель китайская валюта подешевела на 4%, стерев в пыль полтора года роста. Ее текущие значения - минимальные с ноября-2020.
Юани на 104 млрд долларов - единственная крупная часть резервов ЦБ, которая не попала под санкции.
52% ЗВР на 316 млрд долл в начале года были размещены в странах, присоединившихся к "аресту". Золото, которое хранится в России и составляет 20% ЗВР, попало под отдельные санкции.
Источник: facebook.com
Автор: Дмитрий Аннопольский