Пост Фінанс і Ощадбанк завпровадили верифікацію клієнтів Нової пошти за допомогою ID-картки через POS-термінали

З жовтня клієнти Нової пошти при відправленні та отриманні грошових переказів можуть пройти верифікацію особи у відділенні, приклавши свою ID-картку до POS-терміналу Ощадбанку.

Це означає, що клієнту не потрібно передавати оператору фізичний документ для сканування. Послуга дає змогу автоматично підтвердити особу і зберегти дані в системі NovaPay.

«Ми регулярно впроваджуємо нові продукти, щоб клієнтам було зручніше отримувати фінансові послуги у відділеннях Нової пошти. Прагнемо скоротити кількість дій, щоб послугу було отримано буквально в один дотик, – коментує СЕО Пост Фінанс Андрій Кривошапко. – Завдяки цій можливості час верифікації скоротився до 20 секунд».

«Зараз безконтактні сервіси стають надзвичайно затребуваними. У партнерстві з Пост Фінанс ми першим на ринку фінтех презентуємо інноваційну розробку – ідентифікацію клієнтів за їх ID-картками через наші POS-термінали, що робить систему зберігання даних ще більш безпечною», – зазначає директор департаменту електронної комерції та платіжних засобів Ощадбанку Володимир Москаленко.

Як це працює:

- клієнт обирає проходження верифікації через POS-термінал;

- клієнт прикладає ID-картку до терміналу Ощадбанку і очікує звукового сигналу (до 15 секунд);

- платіжна система NovaPay отримує і автоматично заповнює необхідні для верифікації дані і зберігає їх у системі, як того вимагає законодавство України;

- після перевірки даних оператором відділення клієнт може отримати або відправити грошовий переказ.

Важливо: якщо прибрати картку від терміналу до отримання сигналу, операція перерветься, і весь процес потрібно буде пройти заново.

Нагадуємо, що документи, які посвідчують особу, потрібно обов'язково пред'являти при отриманні відправлень з оголошеною вартістю 15 000 грн і вище, а також для отримання грошового переказу на будь-яку суму і відправлення грошового переказу на суму 5000 грн і вище. Більш детальну інформацію про те, в яких випадках і які документи може попросити оператор, можна подивитись тут: https://novaposhta.ua/dokumenti_na_otrumannya_

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