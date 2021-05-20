Повышение налогов в Украине: Зеленский объяснил, кого оно коснется

Повышение налогов не коснется малого и среднего бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг, 20 мая.

"Насчет налогов не надо манипулировать. Украинцы, малый бизнес, средний бизнес не будут платить больше налогов. Мы это понимаем. Крупному бизнесу, очевидно, надо помогать людям и государству", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в последнее время растет цена на металлургию, поэтому большой бизнес может увеличить отчисления в бюджет.

"Мне кажется это справедливо", - добавил Зеленский.

Кроме того, законопроект об изменениях в Налоговый кодекс также предусматривает увеличение налога на железную руду.

По словам Зеленского, государство не даст крупному бизнесу зарабатывать по 200-300% за счет недр, которые являются собственностью всего народа, когда в стране идет война и "нечем платить пенсию". Зеленский подчеркнул, что точно знает, кто и как работает в Украине и кто находится "в тени".

"Мы понимаем четко, кто из предпринимателей сколько зарабатывает. Мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не закрывал бизнес", - говорит Зеленский.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что изменения в Налоговом кодексе принесут бюджету до 60 млрд грн. При этом изменения в Налоговом кодексе не затронут ни бизнес, ни физических лиц-предпринимателей.

Агентство Телевидения Новости