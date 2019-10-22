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Правительство рассматривает частичную приватизацию Укрпочты

Правительство рассматривает частичную приватизацию Укрпочты

Кабинет министров Украины обдумывает частичную приватизацию "Укрпочты"

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство рассматривает до десяти государственных предприятий с социально значимыми функциями, к частичной приватизации которых могут привлечь иностранных инвесторов.

"Например," Укрпочта ". Она доставляет пенсии ... таких предприятий немного, их до десяти ... Эти предприятия могут быть запрещены к приватизации, или подготовленные к так называемому IPO. То есть до выхода на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов", - отметил Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что для социально значимых предприятий может рассматриваться частичная приватизация при сохранении контроля государства.

"Это означает, что мы можем подготовиться к тому, чтобы продать 20-30% акций" Укрпочты "разным акционерам, которые предоставили бы этому предприятию новые ресурсы и давали бы возможность ускорить его развитие. Такая модель возможна", - добавил премьер .

Источник: espreso.tv

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Темы: кабмин

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