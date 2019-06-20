Правительство в ближайшее время рассмотрит выделение дополнительных "теплых кредитов" для ОСМД

Кабинет министров Украины намерен в ближайшее время рассмотреть вопрос о расширении финансирования программы для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по сбережению и энергоэффективности, с марта до середины июня текущего года, семьи получили в государственных банках почти 900 млн грн "теплых кредитов" из прогнозируемых 1,1 млрд грн. За последнюю неделю банками выдано 35 млн грн населению и ОСМД на утепление домов.

В пресс-службе также напомнили, что на прошлой неделе на заседании правительственного комитета рассмотрены проекты Госэнергоэффективности, разработанные совместно с Минрегион, о дополнительном выделении 380,7 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов" для ОСМД в этом году.

"В общем, в этом году более 90 тыс. семей, а также более 940 ОСМД стали участниками правительственной программы "теплых кредитов", - подытожили в Госэнергоэффективности.

Как сообщалось, объем выдачи государственными банками Украины "теплых кредитов" с начала 2019 года достиг почти 800 млн грн, что составляет 72,7% общего прогнозируемого объема этой программы на этот год с учетом государственного софинансирования в размере 400 млн грн из 1,1 млрд грн.

Кабмин в 2018 году выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических). Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Возмещение за приобретение негазовых котлов составляет 20% (для субсидиантов – 35%), за утепление индивидуального жилья – 35%, за утепление многоэтажных домов для ОСМД – 40-70%.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации от местных властей.

Источник: elektrovesti.net

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