Правительство Украины намерено предложить льготы производителям электромобилей

Министерство инфраструктуры зарегистрировало в парламенте два законопроекта, которыми предлагается предоставлять льготы производителями электромобилей в Украине. Благодаря этому в правительстве надеются привлечь инвесторов в сферу производства электромобилей.

Отмечается, что соответствующие законопроекты сейчас находятся на рассмотрении комитетов ВРУ. В случае их принятия депутатами, производители электромобилей в Украине получат налоговые скидки и другие преференции. Кроме этого, налоговая нагрузка будет снижена не только для самих производителей электромобилей, но и для инвесторов, которые вкладывают средства в эту отрасль.

«Украина способна и должна быть лидером в электрическом автомобилестроении. Это повлияет на рост экономики за счёт увеличения добавленной стоимости в созданном продукте», — сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко подписал законопроект №9260, согласно которому до 31 декабря 2022 года электромобили освобождаются от уплаты НДС и акциза при ввозе в Украину.

Напомним, в конце прошлого года корпорация "Богдан" представила полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive. Автомобиль собран в Луцке на ГП Автосборочный завод №1.

Источник: elektrovesti.net

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