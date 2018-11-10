Вы не можете это пропустить: двойной праздник вместе с Dnipro-M

11 ноября подарило миру сразу два нестандартных, но интересных праздника - День холостяка и Всемирный день шопинга.

Несмотря на то, что оба эти праздника имеют неофициальный статус в Украине, Бренд Dnipro-M дарит атмосферу настоящего торжества и с этой целью подготовил специальный акционный комплекс для Покупателей:

- гарантированные подарки при покупке на сумму от 500 грн;

- бесплатная доставка товаров на сумму от 7000 грн;

- бесплатная доставка крупногабаритных покупок;

- скидка -25% на 3-й товар в чеке и -50% на 5-й товар;

- при покупке любого электроинструмента скидка -15% на ручной инструмент, расходные материалы и фирменные лестницы.

Помимо основной акционной программы действуют локальные предложения для фирменного магазина на ул. Рождественская (Энгельса), 29А, Район Центрального рынка, напротив МакДональдс:

- тестирование инструмента в праздничной обстановке

- уникальный краш-тест фирменного инструмента и лестниц

- конкурсы с призами (сувенирная продукция Dnipro-M и расходные материалы)

Адреса фирменных магазинов в Харькове:

рынок «Барабашово» место 21-01-399

ул. Рождественская (Энгельса), 29А, Район Центрального рынка, напротив МакДональдс

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