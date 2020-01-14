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Предприниматели "Барабашово" сотрудничают с городом

Предприниматели Барабашово сотрудничают с городом

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, 80 договоров заключили предприниматели рынка «Барабашово» с КП «Современный город». 

Как рассказал сегодня, 14 января, директор КП «Современный город» Александр Богомолов, 12 договоров пользования отдельным элементом благоустройства было заключено в 2018 году, остальные 68 – в 2019 году.

По его словам, для заключения договора необходимо заполнить заявление, подать схему размещения отдельного элемента и визуализацию временного сооружения, а также документы о статусе плательщика - юридического лица или физического лица-предпринимателя.

Договор заключается сроком на год. По желанию предпринимателя его можно пролонгировать.

Стоимость пользования отдельным элементом благоустройства ориентировочно составляет 105 грн/кв. м.

«Предприниматели получают прозрачные условия: есть формула, стоимость определяется по методике. 95% чистой прибыли коммунальное предприятие отчисляет в городской бюджет», - отметил Александр Богомолов.

 

Агентство Телевидения Новости

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