Представлена солнечная черепица, которую можно прибивать к крыше

В 2016 году Илон Маск представил миру новинку — солнечные панели, выполняющие одновременно функцию кровельной черепицы. Пока энергетическое подразделение Tesla все еще пытается решить трудности с производством и установкой этой технологии, калифорнийский стартап GAF Energy нашел более простое решение: черепицу, которую можно прибить к крыше как обычный гонт.

По словам президента GAF Energy Мартина Дебоно, стартап действительно предлагает солнечную дранку, в отличие от обещаний многих других компаний. «Ряд компаний вышли на рынок с тем, что они называют солнечным гонтом, но он на самом деле ничем не отличается от солнечных панелей, только маленьких», — пояснил Дебоно.

Технология Timberline Solar действительно заслуживает названия солнечной черепицы, поскольку полосы с фотоэлементами нужно прибивать к кровле, как обычную дранку. В результате установка занимает несколько дней, а не недель. Компания уже научилась менять старую черепицу на солнечную всего за два дня.

Timberline Solar — первый продукт, соответствующий стандарту 7103 международной организации UL, занимающейся сертификацией. Это значит, что он может использоваться и как фотоэлемент, и как строительный материал. Состоит черепица из стекла, фотоэлементов из поликристаллического кремния и верхнего слоя из фторированного алканового этилена — огнеупорного, ударопрочного, противоскользящего и, тем не менее, достаточно прозрачного, чтобы пропускать солнечный свет. При той же толщине, что и у обычного гонта, она весит чуть меньше из-за более низкой плотности.

Для того, чтобы покрыть крышу среднего частного дома, понадобится примерно 130 полос Timberline Solar, которые будут вырабатывать 6 кВт энергии. КПД каждой из них 22,6%. Преимущество большего количества элементов по сравнению с обычными солнечными панелями в том, что общая мощность системы снижается не так сильно, когда некоторые из них попадают в тень из-за движения солнца или облаков.

Из минусов — такая система обойдется владельцу дороже, чем просто положить солнечные панели на уже существующую крышу. Поэтому GAF Energy ориентируется в первую очередь на тех, кто строит новые дома и готов вложиться в возобновляемую энергию.

Другой недостаток эстетический: черепица Timberline Solar выделяется на фоне обычной дранки, кроме того, на каждые 2 кВт панелей необходимо по требованиям безопасности установить заметную коробочку с прерывателем.

Источник: elektrovesti.net

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