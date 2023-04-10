Преимущества и особенности ведения бизнеса в США
В США бизнес-среда отличается от других стран своей развитостью, конкурентоспособностью и открытостью для иностранных инвесторов.
Юридическая компания 4В подготовила развернутый материал https://4b.ua/ru/blog/us-company-registration-part-three/. А мы попытаемся тезисно выделить некоторые из особенностей ведения бизнеса в США.
Гибкость и простота создания компаний
В США процесс создания новой компании является простым и быстрым, благодаря гибкой системе регистрации и правовой базе, которая облегчает предпринимательскую деятельность.
Разнообразие форм собственности
Американские предприниматели могут выбирать различные форм собственности, включая частное предпринимательство, LLC (Limited Liability Company) и корпорации. Это позволяет им выбирать форму, которая наилучшим образом соответствует их потребностям.
Широкое использование электронной коммерции
США являются одним из лидеров по развитию электронной коммерции. И многие компании предпочитают использовать онлайн-каналы для продажи своих товаров и услуг.
Выгодные налоги на ведение бизнеса
В США налоговая система для бизнеса относительно проста и низкие налоговые ставки способствуют развитию бизнеса и привлечению иностранных инвесторов.
Гибкий рынок труда
Здесь предприниматели могут найти и нанять квалифицированных сотрудников из разных стран мира. Рынок труда гибок и позволяет быстро адаптироваться к изменениям в экономике.
Правовая защита интеллектуальной собственности
В США существует мощная система правовой защиты интеллектуальной собственности, которая позволяет предпринимателям защитить свои изобретения, патенты и товарные знаки.
Культура предпринимательства
Культура предпринимательства заключается в поддержке креативных идей и внедрения инноваций. Благодаря этому, страна производит множество успешных стартапов и т компаний.
Открыть фирму в США
Если вы только начинаете свою предпринимательскую деятельность в Штатах, лучше всего зарегистрировать LLC.
Открытие Limited Liability Company в США - это относительно простой процесс. Вот основные шаги, которые нужно выполнить.
Выбор юрисдикции
Выберите юрисдикцию для регистрации. Юрисдикция - это штат, где вы регистрируете свою компанию. Каждая юрисдикция имеет свои собственные правила и требования для регистрации LLC. Обычно необходимо
- заполнить заявление о регистрации,
- оплатить регистрационный сбор.
В некоторых случаях может потребоваться предоставить дополнительные документы, такие как устав или договор об учреждении.
Получите налоговый номер
В США каждая компания должна иметь налоговый номер. Вы можете получить его, обратившись в Интернациональную службу налоговых сборов (Internal Revenue Service, IRS).
Создайте устав и договор об учреждении
Устав определяет правила и структуру вашей компании, а договор об учреждении определяет права и обязанности ее членов. Оба документа должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства юрисдикции, где вы зарегистрировали свою компанию.
Откройте банковский счет
Чтобы вести бизнес, необходимо открыть банковский счет в США. Вы можете выбрать любой банк, который предоставляет услуги для предпринимателей.
Получите необходимые лицензии и разрешения
В зависимости от вида деятельности вам может потребоваться получить дополнительные лицензии и разрешения для законной работы своей компании.
Это основные шаги, которые нужно выполнить, чтобы открыть LLC в США. Однако перед регистрацией LLC вам может понадобиться консультация с адвокатом или юристом, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете процесс и соответствующие требования.