Преимущества строительства домов из бруса

Древесина используется в строительстве домов все чаще. Дом может быть построен из бревен. И есть несколько причин, по которым бревна предпочтительнее других строительных материалов.

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Кусок дерева, распиленный на поленья, называется бревном. Распиловка или рубка бревна может производиться с каждой из его четырех сторон. После этого бревно можно распилить на множество различных предметов, используя его кромки. В большинстве случаев его толщина составляет не менее 100 миллиметров. Брус в подавляющем большинстве случаев изготавливался из древесины хвойных пород.

Почему стоит выбрать брус

У бревен больше преимуществ. Из бревна проще возводить стены, поскольку получаемые квадратные бревна легко подгоняются друг к другу и не нуждаются в выравнивании со стороны строителя. Бревенчатые дома не нуждаются в утеплении, так как в них естественно достаточно тепло. Между балками почти нет промежутков, через которые может проникать ветер.

Дома из дерева потрясающе выглядят и довольно долговечны. Стены из этого прочного дерева не нужно отделывать.

На рынке можно встретить клееный брус. В его конструкции используются отдельные отрезки, которые приклеиваются друг к другу линейным способом. Как клееный брус, так и обычный брус являются приемлемыми вариантами для использования при возведении несущих стен.

Особенности материала

Использование качественных сушильных досок перед процессом склеивания позволяет устранить практически любую усадку. Изделие содержит минимально возможное количество влаги. При использовании традиционных балок процесс сушки может занять довольно много времени, но при использовании клееных балок строительство можно начать гораздо быстрее. Ни в какой форме не произойдет ухудшения качества конструкции.

В любое время года можно возводить стены из клееной шпонированной древесины. Стены не нуждаются в дальнейших работах или отделке, а также в изоляции.

Вокруг такого жилища не нужно проводить земляные работы. Фундамент, который формируется из столбов в определенных частях здания или мелкозаглубленный, является приемлемым и желательным. Это приведет к экономии ваших средств. Деревянные конструкции весят не так много, как другие материалы для возведения домов.

Тот факт, что насекомые, грибок и гниль никогда не смогут повредить клееный брус, является одним из его многочисленных преимуществ. При использовании клееной шпонированной древесины можно получить широкий спектр цельных конструкций. Эти компоненты способны выдерживать значительный вес. Гибкий кусок строительного материала, называемый клееным брусом, можно использовать для соединения вместе элементов различной формы и размеров.

Наружные стены подавляющего большинства коммерческих и общественных зданий, а также промышленных объектов, часто изготавливаются из клееной шпонированной древесины. Изделия, которые изготавливаются из клееной древесины и подходят для использования в строительстве частных домов.