Президент Украины подписал закон о "едином окне" на таможне

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины", сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины и ряд законов в части упрощения нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Его реализация позволит полноценно ввести механизм "единого окна" путем оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, что ускорит процесс проведения экспортно-импортных операций и улучшит инвестиционную привлекательность и рейтинговые показатели Украины (Doing Business и Индекс эффективности логистики).

Данный документ обеспечит оптимизацию и упрощение процедур проведения государственных видов контроля при осуществлении внешнеэкономических операций; уменьшит количество контролирующих органов в пунктах пропуска через госграницу Украины и в местах таможенного оформления товаров и транспортных средств внутри страны; улучшит экспортный потенциал Украины; уменьшит расходы субъектов внешнеэкономической деятельности, экспортирующих товары из Украины; уменьшит количество разрешительных документов, предоставляемых при таможенном оформлении товаров и их пропуска через таможенную границу Украины.

Кроме того, будет уменьшено административное давление и финансовые затраты для бизнеса благодаря уменьшению количества контролирующих органов, с которыми взаимодействуют субъекты внешнеэкономической деятельности; уменьшится риск коррупционных действий за счет внедрения безбумажного взаимодействия между должностными лицами государственных органов и субъектами хозяйствования.

Внедрение норм закона обеспечит выполнение ряда международно-правовых обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации: по созданию и поддержке "единого окна", предусмотренного п.4 ст.10 Соглашения об упрощении процедур торговли, которая является частью Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой организации; по приведению существующих процедур контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, и законодательных оснований для их осуществления в соответствии с Соглашением ВТО "О применении санитарных и фитосанитарных мер".

В начале сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №7010 о "едином окне" на таможне с поправками президента, отменяющий требование подачи бумажных документов, выданных одним государственным органом другому, и оптимизирующий работу контролирующих служб на пунктах пропуска через госграницу.

Агентство Телевидения Новости