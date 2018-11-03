Приблизно 100 транснаціональних компаній звітуватимуть в Україні

ДФС очікує прийняття змін до Податкового кодексу з метою імплементації плану протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутків з під-оподаткування, що передбачає проект BEPS Організації економічного співробітництва та розвитку (ОСЕР) та країн G20. Про це повідомив в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов під час виступу на «Форумі з міжнародного податкового співробітництва BEPS.in.UA».

«Питання додержання вимог BEPS є актуальним для ДФС, яка сьогодні знаходиться на шляху реформування та запровадження європейських стандартів адміністрування податків. Ми зацікавлені в отриманні необхідного інструментарію – технічного, технологічного та правового з протидії ухиленню від оподаткування та виведенню прибутків за кордон», - зазначив Євген Бамбізов.

За його словами, за участі ДФС розроблений відповідний законопроект з метою виконання зобов’язань України щодо імплементації плану дій BEPS та приведення положень Податкового кодексу України у частині податкового контролю за трансфертним ціноутворенням у відповідність до вимог ОСЕР. Це також має створити сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні завдяки встановленню міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі.

Зокрема, важливою частиною нововведень стане запровадження трирівневої структури документації для міжнародних груп компаній, яка включає в себе документацію з трансфертного ціноутворення (локальний файл), глобальну документації (майстер-файл) та звіт у розрізі країн (country-by-countryreporting).

«Сьогодні за нашими оцінками приблизно 100 транснаціональних компаній будуть вважатися такими, що мають звітувати саме в Україні», - зазначив Євген Бамбізов.

Законопроектом, зокрема, пропонується:

- запровадити інститут послуг з низькою доданою вартістю для цілей трансфертного ціноутворення;

- вдосконалити правила контролю за сировинними товарами шляхом скасування обмеження застосовувати виключно біржові котирування певних бірж та надання можливості використовувати котирувальні ціни на товари;

- запровадити контроль за трансфертним ціноутворенням з урахуванням концепції превалювання сутності над формою, відповідно до якої комерційні або фінансові характеристики контрольованої операції для цілей трансфертного ціноутворення визначаються згідно з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними обставинами її проведення.

Крім того, законопроект містить положення щодо оподаткування контрольованих іноземних компаній, обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними особами, запобігання штучному уникненню визнання статусу постійного представництва, запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Євген Бамбізов також повідомив, що для розширення процесу ефективного обміну податковою інформацією, а також приєднання до міжнародної системи автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією, ДФС працюватиме над вирішенням функціональних, структурних та методологічних питань.

«ДФС спільно з колегами з Державного казначейства США сьогодні допрацьовують модель структури, в якій передбачено створення єдиного підрозділу, до функцій якого належатиме обмін інформацією та трансфертне ціноутворення. Саме цей підрозділ буде займатися загальними питаннями обміну інформацією як розробник технічного завдання, так і безпосередньо впровадженням системи автоматичного обміну інформацією», - зазначив в.о. заступника Голови ДФС.

За словами Євгена Бамбізова, ДФС має необхідне технічне обладнання для забезпечення захисту інформації, яка підлягатиме обміну.

«Цього року було проведено досить суттєву модернізацію ІТ-обладнання, ми маємо відповідних фахівців і будемо поступово впроваджувати кроки із забезпечення автоматичного обміну інформацією», - підкреслив посадовець.

Довідково.

План BEPS (BaseerosionandProfitShifting) – проект ОЕСР/„Групи двадцяти” з вирішення проблем розмивання (заниження) податкової бази та переміщення прибутків, який був представлений ОЕСР та затверджений у вересні 2013 року на саміті голів держав G20. Зазначений План містить 15 кроків, результатом опрацювання яких буде надання країнам внутрішніх та міжнародних інструментів, за допомогою яких права щодо оподаткування будуть приведені у відповідність до економічної діяльності міжнародних корпорацій.

Источник: sfs.gov.ua

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