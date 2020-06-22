Придбаю квартиру: що має бути в договорі купівлі-продажу

Щоб не отримати «кота в мішку», треба ретельно вивчити зміст документа, і в разі чого – внести корективи. Договір повинен відповідати не тільки інтересам продавця, але і покупця.

Щоб не отримати «кота в мішку», треба ретельно вивчити зміст документа, і в разі чого – внести корективи. Договір повинен відповідати не тільки інтересам продавця, але і покупця.

Одним з найпоширеніших договорів, який укладається майже кожен день, є договір купівлі-продажу нерухомості. Адвокат Роман Чумак розповів про особливості, на які варто звертати увагу перед тим, як підписувати подібні договори.

– Купівля нерухомості, наприклад, квартири, відбувається на первинному або на вторинному ринку. Незалежно від того, який спосіб інвестування в будівництво вибрав забудовник, у вашому договорі обов’язково повинні бути певні пункти, щоб гарантувати вам безпечнішу покупку, – зауважив адвокат.

За його словами, купуючи квартиру в новобудові, слід звертати увагу на таке:

1) Договір повинен містити реквізити земельної ділянки, а також майбутньої квартири, такі як площа, будівельний номер квартири, поверх тощо. Це допоможе в майбутньому відстоювати свої права на квартиру, якщо забудовник вирішить продати вашу квартиру комусь ще або підсунути вам іншу квартиру.

2) Договір повинен містити інформацію про кінцевий термін здачі будинку в експлуатацію і передачі квартири покупцеві. Це необхідно для того, щоб розуміти, коли квартира перейде у власність покупця. Адже терміни можуть становити не місяць і не два. Слід урахувати, що сумлінні забудовники в своїх договорах передбачають для себе штрафні санкції за порушення термінів здачі будинку. Це свідчить про їх відкритість та мотивацію купувати квартиру саме у них.

3) Ніхто не застрахований від порушення терміну здачі будинку в експлуатацію, а тому наявність пункту, який дає право покупцеві відмовитися від договору і повернути сплачені кошти, – «must have».

4) Не секрет, що час від часу ціни на будівельні матеріали, як і курс долара, змінюються. Багато договорів містять право забудовника провести коригування остаточної вартості квартири у зв’язку з такими обставинами. Рекомендуємо звертати увагу на це, оскільки такі пункти є доволі ризиковими для покупця.

5) Договір обов’язково повинен містити умови передачі майбутньої квартири її власнику, а саме: в якому стані і з якими технічними характеристиками. Крім того, порядок виявлення недоліків також повинен бути описаний, адже кожен хоче отримати квартиру без вад.

Роман Чумак застерігає, що купівля квартири на вторинному ринку – це теж ризик, а тому до вибору продавця і аналізу самого об’єкта нерухомості потрібно підійти дуже уважно.

1) Доволі часто квартира може бути перепланована, але такі дії не узаконені. Тому потрібно звертати увагу не тільки на характеристики квартири, зазначені в договорі, а й на справжні характеристики квартири (наприклад, у реєстрі рухомого і нерухомого майна).

2) Часто продавці пропонують указати в договорі меншу суму, ніж фактично буде оплачена, а іншу частину пропонують оплатити готівкою. Причина проста – це впливає на розмір податків. Але, перш ніж погоджуватися, потрібно розуміти, що в разі визнання такого договору недійсним, повернути можна буде тільки ту суму, яка вказана в договорі.

3) Не слід забувати і про комунальні платежі. У ваших інтересах – простежити за наявністю пункту про те, що всі платежі, пов’язані з утриманням квартири, вже оплачені продавцем або ж він зобов’язується їх відшкодувати.

Источник: slk.kh.ua

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