Придерживаются ли продавцы на рынках новых правил карантина?

Каждые три часа новая маска, новые перчатки и обязательно обработка рук и поверхностей антисептиком. Продавщица Лариса торгует на рынке овощами и фруктами.

С введением карантина значительную сумму денег тратит на покупку средств защиты - без них торговать на рынке нельзя. Но даже с ними спокойствия нет.

Лариса Гуренко, продавец

Как только ситуация изменится, так мы сразу и уйдем. Пока что в Харькове терпимая ситуация, зафиксирован 1 случай. Собственно, еще не о чем разговаривать. Мне хотелось бы жесточайшего контроля карантина, жесточайшего! Если это на самом деле имеет место быть подобное заболевание

В Украине рынкам позволили работать во время карантина, но в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, они смогут осуществлять свою работу только в случае соблюдения отдельных правил.

В частности, торговать может только зарегистрированный оператор пищевых продуктов. На рынке должно быть не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади. Также персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Татьяна Роденко, продавец

Это руки продезинфицировать, я вот если в туалет схожу, помою руки и продезинфицирую. В перчатках работаю. А так, больше никак - маска, перчатки. И страшно вроде бы, побаиваемся что мы все люди боимся, что надо прислушиваемся - в маске ходим

Продавцы говорят, коронавирус напугал значительную часть покупателей. На рынке не людно. Да и цены на продукты выросли. Подорожали как сезонные продукты, так и иммуностимулирующие - цитрусовые, имбирь и чеснок.

Светлана, продавец

Раньше был здесь базар полный ... - Довели страну до ручки! - Сейчас вообще меньше стало. Сегодня вообще никого нет, вчера более-менее, а сегодня вообще. Боятся люди выходить

Елена Конограй пришла на рынок закупиться необходимыми продуктами. Вместе с семьей придерживается карантина. К ближайшим магазинам и рынкам выходит только по необходимости.

Елена Конограй, покупатель

Обстановка не очень хорошая. Обезопасить – это одеть маску и выскочить буквально на полчаса, чтоб что-то необходимое купить и убежать отсюда. Вообще сейчас не выходим, сидим на домашнем карантине и вот это вот по необходимости просто. Вот сейчас вышла и уже бегу домой

Это Центральный рынок города. Свою работу из-за карантина здесь не прекращали, за исключением отдельных торговых точек.

В администрации говорят, от начала карантина придерживаются эпидемических норм. Проверяют состояние здоровья продавцов, проверяют в масках ли они и в перчатках, также проводят дезинфекцию.

Татьяна, уборщица

Прилавки протираем, ниши протираем, витрины протираем, все-все. Вот эти поручни протираем

А это уже другой рынок города. Маски здесь используют по назначению далеко не все. Так же, как и перчатки. Поэтому голыми руками продавцы могут касаться продуктов, как, например, редиса.

Татьяна, продавец

Скажите, пожалуйста, почему вы масочку сняли? Я тока случайно, она сползла. Вы можете надеть? Конечно. Перчатки у вас есть одноразовые? Есть. Лаборатория нас ходит проверяет, конечно, чтоб правил придерживались. Температуру как бы некогда проверять, но я смотрю, что ручки там протирают постоянно, уборщица ходит возле рынка и вообще в туалете

Зоя Ивановна,

Чё я сняла её, я её не сняла. А чем это опасно? Скажите ... Конечно все есть, вечером обрабатывают и утром, столы, всё моют. Всем пользуемся, перчатки, антисептик, есть маска

Большинство покупателей на рынке в масках или респираторах и перчатках.

К тому, что в Минздраве позволили рынкам осуществлять торговлю - большинство относится положительно. Ведь в супермаркетах, иногда очереди больше. А на рынках сейчас не людно.

Александр, покупатель

Свободно, передвижение мало людей. Везде не безопасно. Надо просто следите за своей гигиеной, руками и лицом. Всё

Виктор Давыдов, покупатель

Вот в маске хожу, чтоб меньше людей было рядом. Часто сейчас на рынок ходите? Каждый день, каждый день. Есть выбор, есть, могут уступить, могут предложить что-то другое, более вкусное, дадут попробовать

Александр, покупатель

И здесь я забежала и убежал, а там ходит нужно выбирать разговаривать

Между тем на Харьковщине полицейские уже составили 213 админпротоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Нарушителям придется заплатить штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости