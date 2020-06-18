Прийнято Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади, пов’язані з погашенням заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України.

Метою цього Закону є повне погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України.

Законом запроваджуються наступні механізми погашенням заборгованості:

- проведення взаєморозрахунків;

- погашення (списання) заборгованості;

- відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов'язанні;

- встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.

Проект Закону зареєстровано за №2386.

Источник: rada.gov.ua

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