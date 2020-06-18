Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:29
Просмотров: 67

Прийнято Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

Прийнято Закон Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади, пов’язані з погашенням заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України.

Метою цього Закону є повне погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України.

Законом запроваджуються наступні механізми погашенням заборгованості:

- проведення взаєморозрахунків;

- погашення (списання) заборгованості;

- відступлення права вимоги або заміна сторони у зобов'язанні;

- встановлення цільової надбавки до тарифу на розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електромережами операторам системи розподілу.

Проект Закону зареєстровано за №2386.

Источник: rada.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нардепы обжаловали в КСУ членство иностранцев в набсоветах госпредприятий
17.06.2020 11:56    160
Прийнято за основу проєкту Закону «Про протимінну діяльність в Україні»
17.06.2020 09:52    88
Прийнято за основу проект Закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон"
17.06.2020 09:42    80
Прийнято Постанову «Про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи»
17.06.2020 07:09    95
Законопроект про всеукраїнський референдум, визначений невідкладним, буде розглянуто цього тижня, - Дмитро Разумков
16.06.2020 09:02    126
Должников за коммуналку предложили приравнять к алиментщикам
16.06.2020 06:53    234
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроект про розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону "Про споживче кредитування" (ВІДЕО)
15.06.2020 10:24    108
Кабінет Міністрів схвалив доопрацьовану Програму дій Уряду та направляє її до Верховної Ради
13.06.2020 10:14    118
Комітет з питань інтеграції України з ЄС визнав ряд законопроектів такими, що не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері євроінтеграції
13.06.2020 08:50    115
Розвиток культури та креативних індустрій сьогодні є важливим для держави, - Дмитро Разумков
12.06.2020 09:26    91
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 