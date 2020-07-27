Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:55
Просмотров: 60

Приватбанк: колишні власники відмили майже 800 мільйонів доларів

Приватбанк: колишні власники відмили майже 800 мільйонів доларів

Приватбанк стверджує у своєму позові у США проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, що колишні власники відмили коштів на майже 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У позові йдеться, що обидва колишні власники відмили 660 мільйонів доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 мільйонів доларів через інші американські компанії.

Видання також повідомляє, що ще 86 мільйонів доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголюбов відмили в період 2008–2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку "Ренесанс-капітал".

Як стверджується в позові, обидва скупили активи у США на суми в сотні мільйонів доларів, зокрема нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позикам, що їх видавав "Приватбанк" різноманітним компаніям, які контролювали самі ж олігархи.

"Далі, стверджує банк, ці кошти відмивалися у США через заплутану схему оборудок", - резюмує видання.

Нагадуємо:

У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер до колишнього власника фінансової установи Ігоря Коломойського.

У своїй заяві Приватбанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували кошти для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш, ніж в дюжині штатів, в тому числі в Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує цей юридичний ресурс.

Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі і феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, Приватбанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливому збагаченні (unjust enrichment), шахрайських переказах (fraudulent transfers), цивільній змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т.зв. питання "корпоративної вуалі" - Ред.).

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 10 тисячам гектарам вздовж кордону з Польщею повернуто статус земель оборони
26.07.2020 10:50    201
Посадовець обласного управління ДСР Нацполіції підозрюється в збуті наркотиків
26.07.2020 09:10    140
Бухгалтер військової частини Повітряних сил ЗСУ постане перед судом за привласнення понад 750 000 гривень
26.07.2020 07:38    127
Посадовця Державного гемологічного центру України викрито на одержанні хабара
26.07.2020 07:05    117
СБУ не допустила штучне доведення до банкрутства держпідприємства «Дніпропетровський облавтодор»
25.07.2020 11:11    161
1,3 мільйони гривень збитків через вирубку лісу - один із керівників «Хмільницького лісового господарства» постане перед судом
25.07.2020 10:46    144
2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК
25.07.2020 09:55    135
Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)
25.07.2020 09:19    157
В Харькове будут судить врача, который покалечил пациента
25.07.2020 08:20    348
4,9 млн грн збитків державі через зрив оборонного замовлення – повідомлено про підозру ексдиректору держпідприємства (ФОТО)
24.07.2020 08:31    174
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 