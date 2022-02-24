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ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт

ПриватБанк отменил комиссию на снятие наличных с кредитных карт

Государственный ПриватБанк отменил комиссии на снятие наличных с кредитных карточек частных лиц. Они составляли от 4 до 7%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В этот сложный период ПриватБанк принял решение отменить комиссию на снятие наличных с кредитных карт частных лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Отделения ПриватБанка работают в тех населенных пунктах, в которых нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление относительно ограничений по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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