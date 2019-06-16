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ПриватБанк перерахував до бюджету перший транш 4,5 млрд грн дивідендів за 2018 рік

ПриватБанк перерахував до бюджету перший транш 4,5 млрд грн дивідендів за 2018 рік

ПриватБанк перерахував до держбюджету перший транш дивідендів, спрямованих на виплату акціонеру банку – державі в особі Міністерства фінансів.

Як повідомила пресслужба ПриватБанку, 10 червня банк перерахував до бюджету 4,5 млрд грн дивідендів.

Другий транш у розмірі 7 млрд грн буде перераховано до кінця червня.

Нагадаємо, згідно із затвердженою Наглядовою радою та акціонером банку Річною звітністю за 2018 рік ПриватБанк спрямує на виплату дивідендів державі 11,5 млрд грн (90% чистого прибутку за 2018 рік).

Згідно з Річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2018 року становив 12,8 млрд грн. Чисті активи ПриватБанку на початок 2019 року становлять 278 млрд грн, зобов’язання – 246,5 млрд грн, капітал ПриватБанку – 31,5 млрд грн.

Источник: objectiv.tv

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