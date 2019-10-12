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ПриватБанк подав до суду на завод Коломойського: через мітинги

ПриватБанк подав до суду на завод Коломойського: через мітинги

ПриватБанк подав до суду на “Нікопольський завод феросплавів" Ігоря Коломойського через протести працівників заводу

Про це повідомляє прессекретарка ПриватБанку Інна Музичук.

“ПриватБанк вимагатиме в судовому порядку повного відшкодування з боку організаторів багатоденного пікету головного офісу банку — “Нікопольського заводу феросплавів” - витрат на евакуацію більше ніж 300 працівників Центру підтримки клієнтів банку”, — йдеться у прес-релізі банку.

У суді банк хоче отримати 700 тис. гривень втрат, які там зазнали через протести працівників заводу.

До цієї суми входять витрати банку на евакуацію працівників та створення облаштування робочих місць у нових офісах.

“Також ПриватБанк вимагатиме від організаторів пікетів відшкодування збитків, пов’язаних із неможливістю безперебійного виконання своїх обов’язків працівниками служби інкасації банку”, — йдеться у прес-релізі.

У ПриватБанку зазначають, що витрати організаторів мітингу під стінами головного офісу банку у Дніпрі вже перевищили ту суму, яку мітингарі вимагають у банку.

Источник: espreso.tv

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