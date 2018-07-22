ПриватБанк предупредил клиентов о новой схеме мошенничества

Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении в Украине новой мошеннической схемы с использованием поддельных писем о “случайном” переводе денег и поддельных сайтов, внешне напоминающих веб-сайт Приват24.

Об этом сообщается на официальном сайте ПриватБанка.

По информации специалистов банка, были зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций – мессенджеры либо электронную почту - приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают клиентам перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.

ПриватБанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах.

Также в ПриватБанке подчернули, что ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах.

Настоящий Приват24 находится только по одному адресу: www.privat24.ua.

Агентство Телевидения Новости