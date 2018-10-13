ПриватБанк в ночь на воскресенье будет обновлять оборудование

В ночь на 14 октября в работе Приватбанка будет плановая технологическая пауза процессинга. Банк переходит на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга, которая позволит увеличить производительность и качество обработки операций с платежными картами.

Все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября. Также аналогичный «тайм-аут» возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка, сообщает пресс-служба банка

Технологические работы назначены на ночное время, чтобы минимизировать неудобства для клиентов. «Если вы запланировали хорошо отдохнуть в ночь с субботы на воскресенье, на всякий случай заранее возьмите с собой в ночной клуб больше наличных. Технологическая пауза в работе процессинга займет непродолжительное время, но не факт, что этот период не совпадает с активизацией посещения бара. Также мы советуем клиентам перенести на утреннее время активные шопинг-сессии в интернет-магазинах», - уточняют в Приватбанке.

В дальнейшем обещают не только увеличить производительность, но и запустить на новой СУБД новые услуги и продукты.

Источник: petrimazepa.com

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