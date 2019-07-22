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"ПРИВАТБАНК" ВИДАВ ПОНАД 70% КРЕДИТІВ КОМПАНІЯМ Коломойського і Боголюбова

ПРИВАТБАНК ВИДАВ ПОНАД 70% КРЕДИТІВ КОМПАНІЯМ Коломойського і Боголюбова

Потенціал поглинання збитків посилився завдяки доходам від роздрібного бізнесу

72% валових кредитів "ПриватБанку" пов’язані з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, а також їхнім компаніями. Про це йдеться у звіті агентства Fitch, пише Finbalance.

Повідомляється, що близько 81% всіх активів "ПриватБанку" – це державні облігації, якими банк докапіталізували наприкінці 2016 року, коли "ПриватБанк" націоналізували.

"Кредити склали лише 19% всіх активів, при цьому більшість із них пов’язані з колишніми власниками та керівництвом банку", – йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, проблемні кредити в портфелі банку майже повністю зарезервовані, а потенціал поглинання збитків посилився завдяки доходам із роздрібного бізнесу.

Fitch вважає держвласність "ПриватБанку" "нестратегічною", з огляду на те, що вона виникла внаслідок порятунку фінустанови, а не для цілей держполітики, а також враховуючи плани влади продати контрольний пакет акцій банку (можливо, через IPO).

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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