Приватбанк виставив на аукціон оренду 15 нафтобаз через СЕТАМ
Акціонерне товариство державний банк «ПриватБанк» виставив на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) оренду 15 нафтобаз на строк до 1-го року, з правом користування резервуарами будівель та споруд.
Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та в Черкаській областях.
Суми річної оренди стартують від 736 900 грн.
Аукціони заплановані на 22 липня 2020 року.
Детальні умови оренди та посиланням на лоти: https://bit.ly/30g83Or
«ПриватБанк продав майна на OpenMarket вже на 392 млн грн. Новим етапом нашої продуктивної співпраці є аукціони з оренди. Цей формат торгів має багато переваг для потенційних клієнтів і буде користуватися попитом» — наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.
Аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) — це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року. Загальна сума продажу з початку роботи 12,3 млрд грн.
Источник: minjust.gov.ua