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ПриватБанк запустив сервіс переказу платежів для фрілансу
ПриватБанк та ePayService запустили в Україні новий онлайн-сервіс для фрилансерів, веб-майстрів та IT-фахівців.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу ПриватБанку.
Платіжна система ePayService стала новим партнером ПриватБанку й учасником міжнародної платіжної системи PrivatMoney. Це дозволить фрилансерам, веб-майстрам та ІТ спеціалістам отримувати кошти на рахунки ПриватБанку в режимі 24/7, – наголошують в банку.
Платежі в доларах і євро в ПриватБанку можна буде отримати на рахунки фізичних осіб та підприємців.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу
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