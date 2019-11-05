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ПриватБанк запустив сервіс переказу платежів для фрілансу

ПриватБанк запустив сервіс переказу платежів для фрілансу

ПриватБанк та ePayService запустили в Україні новий онлайн-сервіс для фрилансерів, веб-майстрів та IT-фахівців.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Платіжна система ePayService стала новим партнером ПриватБанку й учасником міжнародної платіжної системи PrivatMoney. Це дозволить фрилансерам, веб-майстрам та ІТ спеціалістам отримувати кошти на рахунки ПриватБанку в режимі 24/7, – наголошують в банку.

Платежі в доларах і євро в ПриватБанку можна буде отримати на рахунки фізичних осіб та підприємців.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: банк, валюта

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