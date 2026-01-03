Про Марс, роботів і Tesla. Дослідники назвали головні невиконані обіцянки Ілона Маска у 2025 році

Завершення 2025 року стало черговим приводом для аналізу діяльності Ілона Маска, чиї амбітні прогнози знову розійшлися з реальністю.

Попри репутацію візіонера, Маск дедалі частіше стикається з критикою через систематичне невиконання публічних обіцянок. Як зазначають оглядачі видання Mashable, поточний рік мав стати переломним для багатьох його проєктів — від підкорення космосу до революції в штучному інтелекті, проте більшість заяв так і залишилися словами.

Однією з найдавніших та найбільш обговорюваних тем є колонізація Марса. Ще у 2016 році Маск стверджував, що за умови успішного виконання плану перші колоністи прибудуть на Червону планету саме у 2025 році. Наразі очевидно, що людство все ще далеке від цієї мети. Аналогічна доля спіткала й транспортні проєкти: Hyperloop, який позиціювався як надшвидкісна система перевезень, фактично припинив існування, так і не реалізувавши жодного масштабного маршруту.

Сектор безпілотного транспорту Tesla також не виправдав сподівань інвесторів. У липні Маск заявляв, що до кінця 2025 року роботаксі компанії охоплять половину населення США. Проте станом на грудень сервіс працює лише в Остіні, штат Техас, де жителі вкрай рідко зустрічають такі авто. Ба більше, попри обіцянки прибрати водіїв-операторів з салонів до кінця року, правила безпеки та технічні обмеження досі вимагають присутності людини за кермом для контролю ситуації. Хоча розробник демонстрував тестові поїздки без екіпажу, комерційні клієнти продовжують повідомляти про наявність страхувальних водіїв.

У галузі штучного інтелекту Маск прогнозував, що його компанія xAI досягне рівня загального штучного інтелекту (AGI), здатного мислити на рівні людини, вже у 2025 році. Проте нещодавні звіти свідчать про зміну планів: тепер терміни досягнення цієї мети перенесено на кілька років вперед.

Не менш суперечливими виявилися обіцянки щодо автомобіля Tesla Roadster. Анонсований ще у 2017 році, спорткар досі не надійшов у серійне виробництво. Маск натякав на демонстрацію прототипу до кінця 2025 року і навіть робив фантастичні заяви про можливість створення «літаючої» версії авто, проте жодної офіційної презентації так і не відбулося.

Нарешті, політична активність Маска у складі структури DOGE також викликала хвилю скепсису. Замість обіцяного скорочення державних витрат на суму близько 2 трильйонів доларів (що еквівалентно сотням мільярдів євро), аналіз показав зворотну тенденцію. За даними Інституту Като, федеральні витрати США за 11 місяців 2025 року зросли на 248 мільярдів доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, черговий річний цикл завершується для мільярдера не тріумфом, а перенесенням дедлайнів на невизначене майбутнє.

