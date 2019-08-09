Продажі електрокарів в Україні зросли на 53%

Протягом першого півріччя 2019-го року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, що на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більшу частину з зареєстрованих електрокарів (91%) становили вживані авто.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Укравтопром”.

За сім місяців цього року в Україні було зареєстровано 4035 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, з них 3742 легкових і 293 комерційних. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 53%, – йдеться у повідомленні.

Лідером серед електромобілів залишається Nissan Leaf, яких за перше півріччя було зареєстровано 1899 одиниць. На другому місці Tesla Model S – 318 реєстрацій. Третьою за популярністю стала електрична версія BMW i3 – 216 авто.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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