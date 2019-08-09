Продажі електрокарів в Україні зросли на 53%
Протягом першого півріччя 2019-го року в Україні зареєстрували 4035 електромобілів, що на 53% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більшу частину з зареєстрованих електрокарів (91%) становили вживані авто.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Укравтопром”.
За сім місяців цього року в Україні було зареєстровано 4035 автомобілів, що працюють виключно на електротязі, з них 3742 легкових і 293 комерційних. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 53%, – йдеться у повідомленні.
Лідером серед електромобілів залишається Nissan Leaf, яких за перше півріччя було зареєстровано 1899 одиниць. На другому місці Tesla Model S – 318 реєстрацій. Третьою за популярністю стала електрична версія BMW i3 – 216 авто.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу