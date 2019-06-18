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Продавец товаров для животных за день подорожал на $5 млрд

Продавец товаров для животных за день подорожал на $5 млрд

Стартап Chewy, продающий товары для домашних животных, вышел на IPO

Акции компании Chewy, которая продает онлайн товары для домашних питомцев и называет себя ведущим игроком в этом сегменте e-commerce, в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже достигали отметки в $41 за бумагу — почти в два раза больше по сравнению с ценой размещения в $22. В течение дня цена акций скорректировалась до $34,43 за бумагу к 22:06 мск. Таким образом, Chewy в первый день на NYSE показала рост более чем на 55%.

Исходя из цены размещения, капитализация Chewy составляла $9 млрд, пишет MarketWatch. Таким образом, стоимость компании выросла примерно на $5 млрд, до $14 млрд. Компания планировала привлечь на IPO до $112 млн. Ее владелец PetSmart, который купил Chewy в 2017 за $3,4 млрд, планировал продать акции на $720млн.

Выход Chewy на рынок пришелся на «cильную неделю для IPO», пишет WSJ. Удачным первичным размещением отметились специализирующаяся на кибербезопасности компания CrowdStrike и онлайн-маркетплейс Foverr International.

Chewy.com был запущен в США в конце 2011 года Райаном Коэном и Майклом Дэем. На момент запуска ассортимент интернет-магазина включал в себя 50 брендов питания для кошек и собак с ценами на уровне конкурентов и скидками за первый заказ. Через четыре года Chewy стала одной из самых стремительно растущих частных e-commerce компаний, выручка которой за 2016 год составила $900 млн. На данный момент компания работает более чем с 1600 брендами, а ее выручка за 2018 год составила $3,53 млрд.

Источник: forbes.ru

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