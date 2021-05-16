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Продукты питания в Харькове оказались самыми дорогими в стране
О росте цен сообщили в службе статистики.
Согласно данным, опубликованным Главным управлением службы статистики, с начала текущего года потребительские цены в Харьковской области выросли на 5,1%, в то время как в целом по стране рост цен составил 4,8%.
В управлении сообщают, что больше всего подорожал сахар - на 7%, а также растительное масло - на 6,8%. Цены на продукты переработки зерновых культур, сметану, рис, мясо и мясопродукты, масло, хлеб и яйца выросли на 3,2% - 1,4%. Также на 1%-0,5% подорожали молочные продукты, мед, рыба и продукты из рыбы и безалкогольные напитки.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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