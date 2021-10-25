Продукты в Харькове продолжают дорожать

В Харькове подорожали яйца, сало, хлеб и молоко. Тогда как сахар и подсолнечное масло немного упали в цене. Больше тратить приходится на образование, одежду, обувь и проезд. При этом стоимость коммуналки остается неизменной... пока.

По информации Главного управления статистики в Харьковской области, потребительские цены в регионе в сентябре по сравнению с августом выросли на 1%. А с начала года подскочили на 7,2% . Для сравнения, по Украине – на 1,2% и на 7,5% соответственно.

Так, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,1%. Больше всего отличились яйца – их стоимость выросла на 8,2%. На 3,6-0,4% поднялись цены на сало, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, сыр и творог, продукты переработки зерновых, хлеб, масло, овощи.

В то же время на 0,2-1,6% подешевели фрукты, сахар, макаронные изделия, масло подсолнечное и рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,1% и алкоголя – на 0,8%.

Стали дороже и обновки – одежда и обувь подскочили в цене на 5,4%, в том числе обувь - на 8,3%, одежда – на 3,2%.

Уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива пока остался без изменений.

Цены на проезд в автодорожном пассажирском транспорте выросли на 0,1%. Вместе с тем, на 0,1% снизились цены на топливо и масла, на 0,5% подешевели автомобили, на 1,9% - проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

А вот учиться все дороже – услуги образования подорожали на 11,5%: высшего – на 15,8%, среднего – на 8,8%.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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