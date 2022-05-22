Проект Арктик СПГ-2 в северной Сибири всё...

Как минимум пять основных китайских компаний должны будут прекратить работу над российским проектом Арктик СПГ-2 в северной Сибири к концу мая из-за санкций ЕС против Москвы.

В то время как Пекин официально, как бы, отклонил призывы присоединиться к западным санкциям в отношении России, в Китае растут опасения, что его компании, особенно те, которые продают товары, использующие западные технологии или транзакции в долларах США, также могут стать мишенью санкций. Поэтому Китай не помогает Кремлю и тихо выходит из всех совместных проектов.

Общая производственная мощность Арктик СПГ-2 запланирована на уровне 19,8 млн тонн в год, а первая из его производственных линий должна была начать работу в 2023 году. Но учитывая ситуацию этот проект ждёт такая же участь, как и "Северный поток-2".

Отсюда https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3178572/chinese-firms-told-stop-work-russian-arctic-lng-2-project-due

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14981

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